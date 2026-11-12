«Tremila poltrone politiche in meno», ripeteva l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi nella primavera del 2014, quando la legge Delrio trasformava le province in enti di secondo livello e toglieva ai cittadini il voto su presidenti e consiglieri, con 2.910 seggi cancellati a pieno regime secondo i calcoli del Sole 24 Ore. Dodici anni dopo quelle poltrone stanno per tornare, e a riportarle a piena vita potrebbe essere proprio il governo di Giorgia Meloni, cioè la leader che le province, nel 2014, voleva abolirle del tutto.

Lo strumento è uno schema di disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), che deve ancora passare dal Consiglio dei ministri: torna l’elezione diretta di presidente e consiglio provinciale, tornano le giunte. La strada parlamentare esisteva già, un testo unificato fermo in commissione al Senato con relatrice la senatrice Daisy Pirovano (Lega), e a dicembre 2024 il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’ha di fatto accantonata a favore della delega: così la penna è passata al governo. Le province delle regioni a statuto ordinario sono 76, e ItaliaOggi ha letto i dettagli dello schema: mandato di cinque anni, presidente eletto al primo turno con il 40 per cento, almeno il 60 per cento dei seggi garantito alla coalizione collegata e dodici mesi al governo per scrivere i decreti legislativi su funzioni e risorse. Prima si montano le sedie, poi si decide a cosa servono.

Il parcheggio degli esclusi

Il movente l’ha spiegato a Pagella Politica una fonte di Forza Italia rimasta anonima: le province elettive servono a creare nuovi posti «in cui i partiti possono piazzare i loro candidati», a cominciare da quelli che la nuova legge elettorale terrà fuori dal Parlamento. Insomma, la riforma degli enti locali come ufficio di collocamento per i non eletti.

I conti, del resto, tornano. Lo Stabilicum, approvato in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre con 227 voti a favore e 164 contrari, introduce fino a tre preferenze ma lascia bloccato il capolista, e YouTrend stima che con le preferenze passerà circa il 44 per cento dei deputati: i capi sono al sicuro, a rischiare è la truppa. E la truppa abbonda proprio dove i posti scarseggiano, perché dal 2020 il Parlamento è sceso da 945 a 600 seggi e la Lega di Matteo Salvini, che le province elettive le reclama da anni, è passata dal 17,4 per cento del 2018 all’8,8 del 2022. Per un partito logorato ogni lista diventa una lotteria con più biglietti che premi, e il materiale di risulta va pure sistemato da qualche parte.

Quando abolire portava voti

Il 15 gennaio 2014 Meloni firmava con Edmondo Cirielli, allora deputato di Fratelli d’Italia, la proposta di legge costituzionale n. 1953, che sopprimeva regioni e province e ridisegnava il Paese in 36 nuove regioni. Erano gli anni in cui tagliare enti e consiglieri era la merce più facile da vendere agli elettori, e la destra la vendeva con esibito entusiasmo. Il 4 dicembre 2016 il referendum sulla riforma costituzionale di Renzi, bocciata con il 59,1 per cento di no, ha lasciato le province nella Costituzione, e da allora la destra ha avuto tutto il tempo di cambiare idea. Meloni sull’elezione diretta tace: secondo le verifiche di Pagella Politica non è mai intervenuta pubblicamente a favore. Il suo governo, intanto, la scrive.

Le province forse avrebbero bisogno d’altro. Secondo l’Unione delle province d’Italia (Upi) i dipendenti sono passati dai 35 mila del 2014 ai 16 mila di oggi, eppure la riforma comincia dalle giunte e rinvia a un secondo tempo le strade, le scuole e il personale che dovrebbe occuparsene. È lo stesso schema, rovesciato: nel 2014 tremila poltrone in meno valevano voti, nel 2026 le stesse poltrone rimesse in piedi valgono la pace dentro la maggioranza, con un posto pronto per chi gli elettori, con i loro voti, lasceranno a casa.