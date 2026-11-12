Leone XIV torna in Perù, Fujimori lo accoglie all’aeroporto di Lima

Lima, 12 nov. (askanews) – Papa Leone XIV è arrivato in Perù, ultima tappa del suo viaggio in America Latina dopo Uruguay e Argentina. Ad accoglierlo all’aeroporto di Lima, ai piedi della scaletta dell’aereo, la presidente Keiko Fujimori. Il Pontefice ha salutato i presenti e si è fermato a benedire alcuni bambini con disabilità e dei neonati.Un ritorno particolarmente significativo per Robert Prevost, nato negli Stati Uniti ma cittadino peruviano dal 2015, dopo aver vissuto quasi vent’anni nel Paese come missionario e vescovo di Chiclayo. La visita di sei giorni prevede tappe anche nella città andina di Cuzco, nell’Amazzonia e a Chiclayo, dove Leone XIV ha guidato la diocesi dal 2015 al 2023.