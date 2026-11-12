Dopo anni di crescita esponenziale, spinta dal dominio assoluto nella produzione di acceleratori grafici (GPU) e chip all’avanguardia per l’IA, Nvidia sta attraversando una fase di forte turbolenza. Una crisi che, almeno in questa fase, non sembra legata alle dinamiche del mercato, ma allo scandalo delle due presunte relazioni extraconiugali che hanno coinvolto l’amministratore delegato Jensen Huang, una delle quali con Alice Huang, considerata dalle autorità statunitensi una possibile spia al servizio della Cina.

Ormai da tre giorni proseguono senza sosta le ondate di vendite sulle azioni dell’azienda tecnologica americana. Una situazione che ha spinto il consiglio di amministrazione della società a riunirsi per valutare il futuro di Huang e l’eventualità di destituirlo dalla sua carica. L’amministratore delegato, dopo che è emersa la prima relazione extraconiugale, ha già chiesto scusa alla moglie e ai figli, ammettendo di essere stato infedele e riconoscendo la responsabilità delle proprie azioni.

A far detonare lo scandalo è stata la rivelazione della relazione tra il numero uno di Nvidia e Alice Huang, ex dirigente della società di cloud computing Megaspeed, che, secondo quanto riferito da fonti dell’intelligence americana, sarebbe un possibile asset dei servizi segreti cinesi. Dopo neanche 24 ore, il New York Times ha riportato la notizia di un’altra relazione extraconiugale, questa volta con Kimberly Powell, vicepresidente del settore sanitario di Nvidia.

Il caso della presunta spia cinese che inguaia Nvidia

A tal proposito, il presidente e amministratore delegato di Megaspeed International, James Tan Yong Pong, questa mattina ha pubblicato sul sito dell’azienda una dichiarazione nella quale afferma di prendere “molto seriamente i propri obblighi di conformità alle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni. La conformità è una priorità fondamentale per l’azienda e Megaspeed si impegna a collaborare in modo costruttivo e trasparente con il governo degli Stati Uniti”.

Nel merito, sottolinea che la società ha già collaborato con il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ed è “pronta a collaborare pienamente con qualsiasi altra autorità governativa statunitense competente“. Nel frattempo, “si è avvalsa della collaborazione di un importante studio legale statunitense per condurre un inventario completo delle proprie unità di elaborazione grafica (GPU) e verificare in modo indipendente le proprie pratiche di conformità alle norme sul controllo delle esportazioni”.

Intorno alle 10.30, il titolo Nvidia era in calo di oltre il 6% nelle contrattazioni pre-market.