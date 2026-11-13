Mentre in Parlamento economisti, Regioni ed enti locali contestano una manovra che rischia di accentuare le disuguaglianze, anche attraverso regimi fiscali che ampliano le disparità tra autonomi, dipendenti e pensionati, dalla Caritas arriva una fotografia drammatica della povertà in Italia. Il disagio si allarga a fasce di popolazione tradizionalmente estranee all’indigenza, coinvolge interi nuclei familiari e colpisce sempre più chi un lavoro ce l’ha, ma non guadagna abbastanza per vivere. A crescere sono soprattutto i lavoratori poveri, gli anziani con pensioni insufficienti e le famiglie schiacciate dal costo della vita. Una realtà che interroga le priorità della politica economica del governo.

Aumenta anche la povertà sanitaria. Dal governo politiche insufficienti

Il nuovo Rapporto Caritas descrive una povertà che cambia volto. Donne, separati, famiglie monoreddito e persone nelle fasce centrali d’età diventano sempre più vulnerabili. Tra i 35 e i 54 anni l’incidenza dei lavoratori poveri supera il 31%, mentre gli over 65 che si rivolgono ai centri Caritas sono aumentati del 191% in dieci anni, tra pensioni inadeguate, affitti sempre più cari e spese mediche difficili da sostenere. Nel 2025 i centri Caritas informatizzati hanno registrato 282.539 persone. Di queste, 126.850 hanno ricevuto pacchi alimentari, buoni spesa o sostegno attraverso gli empori solidali, un numero che sale a circa 374mila considerando anche i familiari. Altre 42.127 persone hanno frequentato le mense.

Il profilo di chi chiede aiuto

Numeri che raccontano soltanto una parte dell’emergenza: la rete Caritas dichiara infatti circa 930mila assistiti nei punti di distribuzione alimentare. E cambia anche il profilo di chi chiede aiuto. Tra coloro che ricevono sostegni alimentari, due su tre hanno figli minori, circa la metà sono stranieri e quasi uno su quattro lavora. Al Nord prevalgono lavoratori poveri e famiglie immigrate: gli stranieri rappresentano il 57,4% e gli occupati il 24,4%. Nel Mezzogiorno sono più numerose le famiglie italiane senza lavoro o con occupazioni irregolari: gli stranieri scendono al 28,3% e gli occupati al 10,1%. Diversa l’utenza delle mense, dove otto persone su dieci sono uomini, sette su dieci stranieri e circa la metà senza dimora.

A confermare che avere un’occupazione non basta a uscire dalla povertà è anche il recente Rapporto Svimez. Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in famiglie a rischio povertà, contro il 6,8% del Centro-Nord. Si tratta di circa 1,2 milioni di lavoratori, oltre la metà del totale nazionale. Ma la povertà non riguarda soltanto il reddito. Sempre più spesso si accompagna alla difficoltà di curarsi. La prima rilevazione nazionale di Caritas Italiana, realizzata nel 2026, ha censito 110 ambulatori e studi medici in 89 diocesi. Nel 2025 queste strutture hanno assistito 30.675 persone, in gran parte in condizioni di povertà economica o prive dei requisiti per accedere al Servizio sanitario nazionale. Gli utenti sono quasi equamente divisi tra italiani (49,8%) e stranieri (50,2%).

Fragilità sanitarie

Tra le persone censite dai servizi Caritas, oltre 44mila hanno manifestato fragilità sanitarie o richieste di aiuto legate alla salute. Nel decennio 2015-2025 le persone con problemi sanitari sono aumentate del 69,4%, quelle con disabilità del 102,6%, a fronte di una crescita complessiva degli assistiti del 48%. La malattia diventa così un moltiplicatore della povertà. Quasi sei persone su dieci con fragilità sanitarie presentano almeno tre differenti condizioni di bisogno, dalla precarietà abitativa alle difficoltà economiche e lavorative.

Tra chi soffre di problemi di salute mentale la percentuale raggiunge il 78,7%. E oltre un terzo delle persone con fragilità sanitarie è assistito dalla Caritas da almeno cinque anni. ‘’Superare la frammentazione delle misure pubbliche e passare da un welfare fondato prevalentemente sull’assistenza a un modello promozionale, capace di rimuovere le cause della povertà’’: è la richiesta che Caritas rivolge a Governo, Parlamento e Regioni. La Caritas denuncia infatti la dispersione degli interventi di sostegno attuali.