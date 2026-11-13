“Paghiamo il frutto avvelenato di anni di guerra contro i poveri”. Parla la vicepresidente del Senato, Castellone (M5S)

Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato, il Rapporto sulla povertà della Caritas è allarmante: quasi la metà dei beneficiari dei servizi offerti dall’ente lo è da più di tre anni e oltre 5,6 milioni di persone nel 2025 hanno rinunciato a una visita medica. Come se ne esce?

“In Italia la povertà è diventata una condizione strutturale e cronica. Dall’ultimo report Istat è emerso ciò che mai avremmo immaginato: il maggior numero di famiglie povere è al Nord. Viviamo in un Paese in cui il patrimonio degli uomini più ricchi continua ad aumentare mentre ogni giorno migliaia di persone devono chiedere aiuto per un pasto caldo. Quelle che hanno un lavoro sono in costante aumento. È il frutto avvelenato di anni di guerra, politica e mediatica, contro i poveri”.

Un’accusa pesante.

“È la verità. Quando era in vigore il Reddito di cittadinanza si parlava solo di ‘furbetti’, ‘divanisti’, ‘fannulloni’; di ‘metadone di Stato’, come lo definì vergognosamente Giorgia Meloni. Al Sud c’era la caccia ai percettori. Salvo rare eccezioni, mai nessuno ha raccontato ciò che di buono la misura ha fatto. Grazie al Rdc abbiamo salvato un milione di persone all’anno dalla povertà assoluta: ne andiamo fieri. Il governo ha detto che cancellandolo avrebbe eliminato anche le truffe, che invece ci sono ancora: Meloni le ha usate come alibi per fare cassa sui poveri”.

Negli ultimi giorni siete tornati a chiedere la reintroduzione del Reddito di cittadinanza.

“La necessità di tornare a una misura universale contro la povertà, migliorata nella parte delle politiche attive, è data dai numeri. La stessa Caritas lo ha sottolineato. Abbiamo oltre 1,1 milioni di bambini in povertà assoluta, il livello più alto dal 2014; nel 2025, il 14,3% degli operai si trovava nella medesima condizione. Con l’Adi il governo ha lasciato oltre 1,2 milioni di persone senza sostegno proprio mentre il peso del carovita e del caro bollette si è fatto sempre più forte. Per noi è doveroso intervenire”.

Il Rdc sarà nel programma del campo progressista?

“Per noi è fondamentale che entri”.

Manovra: non c’è proprio nulla da salvare?

“No. È una legge di Bilancio che, ancora una volta, non centra i bisogni degli italiani. Nel 2027 saranno destinati alla Difesa quasi 5 miliardi in più mentre si tagliano 7mila fra docenti e personale Ata alla scuola, si definanzia la Sanità pubblica favorendo quella privata e si usano nuovamente le pensioni, comprese quelle di un ceto medio sempre più sgretolato, come un bancomat prelevando 14 miliardi in dieci anni. Va riscritta: come sempre, daremo il nostro contributo”.

Si approverà una legge sul fine vita entro fine legislatura?

“Fosse per noi sarebbe già stata fatta, ma la maggioranza è divisa e si rischia un altro giro a vuoto”.