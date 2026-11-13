Doppio record per Poste Italiane: “Miglior trimestre e migliori nove mesi dell’anno di sempre”

Trimestre e primi nove mesi dell'anno da record per Poste Italiane: positivi i risultati di tutti i business e dividendo in aumento.

Ancora un record. Poste Italiane chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi che crescono ulteriormente del 5%, raggiungendo i 10,2 miliardi, grazie al risultato positivo di tutte le linee di business. A salire è anche la redditività: il risultato operativo adjusted raggiunge i 2,7 miliardi, in crescita del 7%. Continua la crescita anche dell’utile netto adjusted (+4%), a quota 1,8 miliardi.

Poste prevede poi un acconto sul dividendo, in pagamento il 25 novembre, anche questo in crescita del 7,5% a 0,43 euro per azione. “Dopo un primo semestre straordinario”, la corsa di Poste Italiane non si ferma e come sottolinea l’amministratore delegato, Matteo Del Fante, si registra “un’altra performance record sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dell’anno, con i migliori risultati di sempre”.

Poste Italiane, i risultati in cifre

Entrando nel dettaglio, aumentano del 5,2% i ricavi da corrispondenza, a quota 3 miliardi. Salgono del 3,7% i ricavi dei servizi finanziari (a 4,4 miliardi), così come quelli assicurativi che balzano del 10% a 1,5 miliardi. Positivo il risultato anche per Postepay, che fa segnare ricavi in salita dell’1,7% a 1,3 miliardi. Ad aumentare sono anche i costi totali: +4,5% a quota 8,2 miliardi. Per quanto riguarda i recapiti, il risultato operativo complessivo del settore cede il 26% a 101 milioni e il risultato netto si azzera: la causa è da trovare nell’andamento dei ricavi da corrispondenza, in calo del 4% a 461 milioni, in linea comunque con la guidance.

Continua invece la crescita dei ricavi di pacchi e logistica, a 436 milioni (+3,7%). A pesare è l’introduzione dei dazi sui pacchi provenienti dalla Cina imposta dall’Ue: nel terzo trimestre del 2026 il volume dei pacchi è stabile a 87 milioni. Al netto dei dazi, infatti, la crescita dei volumi sarebbe dell’11% nel trimestre e del 16% su base annua. In salita altri due dati: da una parta i ricavi del comparto assicurativo: per vita e previdenza la crescita è dell’8,9% a 1,3 miliardi, mentre la raccolta netta positiva è di 2,6 miliardi.

Dall’altra si segnala un aumento dei ricavi per l’offerta retail di Poste Energia per luce e gas: 120 milioni in più grazie all’aumento dei clienti: raggiunta la cifra di 1,3 milioni di contratti. Del Fante conferma quindi la guidance rivista al rialzo per l’intero 2026 con un utile netto adjusted da 2,3 miliardi. L’ad sottolinea la crescita dell’acconto sul dividendo del 7,5% e con un importo complessivo di 686 milioni, in salita del 32% grazie al perfezionamento dell’offerta su Tim. Proprio il processo d’integrazione con Tim “procede a ritmo sostenuto” con la conferma di sinergie, a regime, da almeno 0,7 miliardi, conclude Del Fante.