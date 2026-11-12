Mattarella ha ricevuto i campioni del mondo paralimpici 2026

Roma, 12 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i campioni del mondo paralimpici 2026.Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e gli atleti vincitori delle medaglie d’oro del para-Triathlon e del Tiro a Segno, Serena Banzato e Tommaso Starec.Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.All’udienza ha partecipato una delegazione di atleti, tecnici e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico.