La premier chiede un negoziatore unico Ue per superare il formato E3, ma Macron non cede e lei abbozza: “Non cambia nulla se ci siamo o no”

“Il fatto che l’Italia ci sia o l’Italia non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda”. Giorgia Meloni lo ha detto ieri a Dublino, a margine del Consiglio europeo informale della Comunità politica europea, e la frase suona come una toppa. Perché il formato che conta (ma solo fino a un certo punto) sull’Ucraina, l’Italia lo guarda da fuori.

È l’E3, cioè Francia, Germania e Gran Bretagna, allargato a Roma solo in qualche occasione, come l’ultimo round di Abu Dhabi. Da qui la lettera della premier al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: l’Europa “parli con una voce sola”, con un rappresentante unico e un mandato condiviso. Il punto è finito all’ordine del giorno del Consiglio europeo informale di oggi. Ma Parigi non molla. “Il contenuto determina il formato”, ha tagliato corto Emmanuel Macron, e l’Eliseo rivendica il “valore aggiunto” dell’E3.

Meloni costretta ad accettare Costa negoziatore

Così Meloni abbozza. Costa come negoziatore? “Ha questa tra le sue competenze, non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà”. A guastare la linea ci pensano i suoi a Bruxelles. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, denuncia il pentastellato Gaetano Pedullà, si sono astenuti sull’emendamento M5S che chiedeva proprio la nomina di un inviato di pace dell’Ue, la stessa proposta avanzata dalla premier nella lettera a Costa “per superare il formato E3 che la vede esclusa”. Per Pedullà è un “cortocircuito”: “Il sistema Italia ha perso un’occasione per mandare un segnale forte”.

Incontro con Burnham per i caccia

A Dublino Meloni ha visto anche il primo ministro britannico Andy Burnham. Sul tavolo il caccia di sesta generazione Gcap, la cooperazione su sicurezza e difesa e, secondo Palazzo Chigi, “l’importanza di assicurare un pieno coinvolgimento europeo nel percorso negoziale”. Che è esattamente ciò che a Roma manca.

Nella capitale irlandese, intanto, ci saranno anche gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, per incontrare Volodymyr Zelensky. Arrivano da Mosca, dove ieri hanno passato ore con Vladimir Putin. Witkoff, alla Cnn, è ottimista: “Credo che siano stati fatti dei progressi”. C’è già “un nuovo incontro” in agenda e gli europei ci saranno: “Sono nostri partner ed è importante che siano coinvolti”.

Putin non rinuncia ai territori conquistati e ribadisce il no all’Europa

Al Cremlino, però, si è sentita un’altra musica. Davanti alle telecamere Putin ha ribadito che non rinuncia alle rivendicazioni sulle quattro regioni annesse, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, che pure non controlla per intero. Ha escluso truppe straniere di peacekeeping in Ucraina, che sarebbero una “continuazione della guerra”. Ha bocciato le zone cuscinetto: “Per noi esiste una sola linea di demarcazione: il confine di Stato”. E agli europei che Washington vorrebbe al tavolo ha mandato un messaggio: “Scelgano se vogliono la guerra o la pace”.

Possibile solo una tregua umanitaria

L’unica concessione è umanitaria: una “missione” a Kostyantynivka, sul fronte, dove secondo Mosca restano tra i 400 e i 500 civili. Una breve tregua sul modello di quella di tre giorni che il mese scorso ha permesso a centinaia di persone di lasciare Oleshky. Non un cessate il fuoco. E secondo fonti ucraine dell’agenzia Rbc-Ucraina, ad Abu Dhabi la delegazione russa si era rifiutata di parlare di cessate il fuoco, territori, energia e Mar Nero.

Intanto Zelensky denuncia il rallentamento di Starlink

Volodymyr Zelensky resta scettico. Di recente aveva parlato di una “finestra di opportunità” per arrivare a “un risultato” entro il 2027. Ieri ha denunciato anche “significative interruzioni” di Starlink lungo tutto il fronte. Dubita che gli emissari americani arrivino con proposte concrete e ripete che i territori si discutono solo tra leader. A Kiev, ufficiosamente, cresce il timore che la trattativa scivoli dalla fine della guerra alla nuova architettura di sicurezza europea. Proprio il terreno su cui Mosca vuole portarla.