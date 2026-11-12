Ucraina, Putin avverte l’Europa: “Decidano se vogliono la pace o la guerra”

I mediatori statunitensi sono a Mosca, dove hanno incontrato Vladimir Putin dopo il trilaterale di Abu Dhabi. Dopo andranno a Dublino per parlare con Volodymyr Zelensky, ma intanto dal presidente russo arrivano delle chiare condizioni sulle trattative per la pace.

Condizioni che partono da un presupposto: Mosca non vuole dialogare con l’Europa. L’auspicio di Putin è quello di una “pace permanente” in Ucraina, ma l’idea di coinvolgere Bruxelles nei negoziati non piace allo zar. Che sostiene, comunque, che Mosca “non è mai stata contraria a dialogare con l’Europa”.

Putin avverte l’Europa: truppe straniere in Ucraina provocherebbero la ripresa della guerra

Putin vuole che però siano gli Usa a collaborare con l’Ue, con una richiesta che suona come un ultimatum nei confronti di Bruxelles: “Gli europei decidessero cosa vogliono, la pace o la guerra”. Incontrando Steve Witkoff e Jared Kushner, Putin sottolinea che è l’Europa a rifiutare la proposta di Donald Trump di “negoziare un sistema di sicurezza” nel Vecchio continente.

Il presidente russo ribadisce in ogni modo che l’ostacolo alla pace potrebbe essere rappresentato proprio dagli europei: “Qualsiasi invio di truppe straniere in Ucraina dopo un accordo di pace provocherà la ripresa delle ostilità, poiché la loro presenza è inaccettabile per Mosca. Gli europei lo sanno. Cosa ci dicono? Che dopo un accordo di pace, invieranno immediatamente truppe sul territorio ucraino. Ne abbiamo già discusso. Per noi, si tratta di un target legittimo, il che significa che la guerra riprenderà immediatamente”.

Witkoff e Kushner hanno chiesto a Putin di far partecipare anche gli europei a colloqui sull’Ucraina, ritenendo che un “formato multilaterale” possa portare a “progressi verso la risoluzione delle questioni”. Ma per il presidente russo la risposta è netta: gli europei, dice, sanno che il dispiegamento di truppe straniere in Ucraina “è inaccettabile” e le posizioni di Bruxelles vengono ritenute incompatibili con ogni discussione per la pace. Insomma, per Putin la questione è semplice: la pace si può fare solo senza gli europei.