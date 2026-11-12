Sparatoria a Washington: almeno 4 persone colpite, Casa Bianca blindata

Massima allerta a Washington, dove c’è stata una sparatoria nel quartiere di Logan Circle, nel centro della città statunitense. Una persona ha aperto il fuoco in una zona che si trova a poco più di un chilometro di distanza dalla Casa Bianca: al momento sono almeno quattro le persone raggiunte dai colpi di arma da fuoco.

Sparatoria a Washington, blindata la zona della Casa Bianca

La sparatoria, fa sapere la polizia, è ancora in corso. Alcuni media spiegano che i fatti sarebbero avvenuti presso la palestra Vida Fitness e la polizia ha aumentato subito la sicurezza nella zona, invitando i residenti a rimanere in casa. La persona che ha aperto il fuoco non è ancora stata presa e le forze dell’ordine sono alla sua ricerca.

La ricerca della polizia prosegue con gli elicotteri e con un dispiegamento molto importante di auto e agenti. Anche la Casa Bianca ha subito aumentato la sicurezza. La sparatoria è avvenuta in quartiere alla moda di Washington ed è poco a nord rispetto alla residenza del presidente statunitense, Donald Trump. Gran parte dell’isolato è stato transennato e interdetto il passaggio.