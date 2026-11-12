Campo largo, il programma rallenta: congelata la discussione sugli aiuti all’Ucraina

Era, e resta, il nodo più spinoso. E non stupisce che il campo largo, nei tavoli per la stesura del programma, per ora abbia deciso di congelare la discussione sull’invio delle armi all’Ucraina. Ci vuole più tempo per trovare il giusto compromesso: tutto rinviato a martedì, quindi, se non addirittura al confronto tra i leader.

Il confronto programmatico non ha trovato la sintesi sulla posizione del campo largo su Kiev. La riunione è durata diverse ore e ha affrontato anche il tema dell’Ucraina, oltre al posizionamento internazionale della coalizione a guida Pd, M5s e Avs.

Il campo largo si arena sugli aiuti all’Ucraina

Se il punto di caduta sull’Ucraina non è stato trovato, il campo largo ha deciso di ripiegare su un messaggio di netta opposizione al governo. Il primo punto su cui tutti sono d’accordo è infatti la necessità di costruire una netta discontinuità in politica estera rispetto all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Per raggiungere questo obiettivo si deve passare per la “ricostruzione di un protagonismo diplomatico dell’Italia in Europa e dell’Europa nel mondo”.

Il problema principale resta però sul tavolo. Le parti assicurano che non ci sono distanze incolmabili, anzi una soluzione si può trovare con un compromesso tra chi è favorevole all’invio di armi all’Ucraina e chi punta solo sull’azione diplomatica. Il tavolo, a cui hanno partecipato capigruppo e responsabili in tema di esteri dei partiti (Peppe Provenzano per il Pd, Riccardo Riccardi e Luca Pirondoni per il M5s, Peppe De Cristofaro e Luana Zanella per Avs, Enrico Borhgi per Italia Viva e Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova per +Europa) si aggiorna a martedì.

Il formato sarà lo stesso e tutti assicurano di voler trovare una mediazione. Che sembra facile da raggiungere su molte tematiche di politica estera, ma non su tutte. E, soprattutto, non sull’invio di armi all’Ucraina. In attesa di conciliare le posizioni tra Pd e 5 Stelle, tra centristi e sinistra, il campo largo preferisce spostare l’attenzione su altro, garantendo la massima sintonia sull’opposizione al governo e su una nuova strategia internazionale che riporti l’Italia al centro dello scacchiere europeo e internazionale. In attesa di un accordo su Kiev, per ora congelato.