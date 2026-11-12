Sondaggi politici, il campo largo allunga: Fratelli d’Italia in calo, Pd in crescita e balzo M5s

Il campo largo continua ad avere un buon margine di vantaggio sul centrodestra, complici anche il calo di Fratelli d’Italia e la crescita di Pd e Movimento 5 Stelle. Gli ultimi sondaggi, raccolti nella Supermedia Youtrend per Agi, evidenziano un importante balzo in avanti proprio dei pentastellati e confermano il vantaggio dei progressisti sulla coalizione guidata da Giorgia Meloni.

Negli ultimi dieci giorni sono arrivati diversi nuovi sondaggi che consentono di avere un quadro più chiaro sulle tendenze delle ultime rilevazioni: viene consolidato il rimbalzo dei 5 Stelle mentre Futuro Nazionale non cresce più ma resta davanti a Lega e Avs.

Sondaggi elettorali, balzo dei 5 Stelle e cresce il Pd

In testa c’è Fratelli d’Italia, che perde lo 0,4% e si attesta al 27,5%. Il vantaggio sul Pd resta ampio, ma i dem nelle ultime due settimane recuperano lo 0,2% e raggiungono il 20,4%. Il balzo in avanti più importante nell’ultima Supermedia lo registrano i 5 Stelle, che crescono dell’1,1% al 13%.

Forza Italia è in lieve calo (-0,2%) al 7,2% mentre Futuro Nazionale guadagna mezzo punto al 6,6%. Stabile, subito dietro, Avs al 6,2% mentre la Lega cede tre decimi e si ferma al 5,8%. In calo anche Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,4% e il Partito Liberal Democratico all’1,2%, mentre è stabile Noi Moderati all’1,1%, di poco davanti a Sud chiama Nord (1%).

Il campo largo allunga sul centrodestra

Per quanto riguarda le coalizioni, il campo largo allunga: guadagnando nove decimi di punto raggiunge infatti il 44,7%. Più indietro il centrodestra, in calo dell’1,1% al 42,6%. Futuro Nazionale si attesta poi al 6,6% mentre un eventuale polo di Centro raccoglierebbe il 3,1%.