Sondaggi politici, balzo in avanti dei 5 Stelle: sono gli unici a crescere nella Supermedia

In un quadro sostanzialmente stabile, l’unica eccezione viene rappresentata dal Movimento 5 Stelle. Gli ultimi sondaggi, raccolti dalla Supermedia di Youtrend per Agi, fotografano una situazione complessivamente invariata nelle ultime due settimane, tranne che per i pentastellati: va però detto che, in questo caso, l’aumento dei consensi è legato quasi esclusivamente a un solo sondaggio, quello Ipsos, senza il quale il partito di Giuseppe Conte sarebbe in linea con il dato di due settimane fa.

L’altra novità dell’ultima Supermedia è che, dopo diverse settimane di flessioni, si interrompe il declino nei sondaggi di Futuro Nazionale, che si attesta ora poco sotto il 7%. Nella rilevazione non compaiono invece, a causa dell’insufficienza di dati, il Partito Liberaldemocratico e Sud chiama Nord.

Sondaggi elettorali, quadro stabile e crescono solo i 5 Stelle

Praticamente nulle le variazioni in testa, con Fratelli d’Italia che è stabile al 27,9% e il Pd che insegue – in lieve calo dello 0,1% – al 20,2%. Come detto, la variazione più importante è quella del Movimento 5 Stelle, che recupera un punto percentuale e si attesta al 13,1%.

A seguire troviamo Forza Italia, al 7% nonostante un calo di tre decimi di punto. Torna a guadagnare qualche consenso (+0,1%) Futuro Nazionale, ora al 6,9%. In flessione di due decimi di punto c’è Avs, al 6,3%, mentre la Lega recupera lo 0,1% e si attesta al 5,7%. Flessione dello 0,1% sia per Azione, al 3,2%, che per Italia Viva, al 2,3%. Guadagna consensi +Europa all’1,% mentre scende leggermente Noi Moderati all’1%.

Il campo largo allunga sulle destre grazie allo sprint M5s

Il dato sulle coalizioni risente dello stesso meccanismo registrato per i partiti, con l’accelerazione dei 5 Stelle legata al sondaggio Ipsos. Il fronte progressista guadagna così sette decimi di punto e raggiunge il 45%, staccando il centrodestra, ancora in calo dello 0,4% e fermo al 42,5%. Ora la distanza è quindi aumentata a due punti e mezzo. In crescita Futuro Nazionale al 6,9% mentre il polo di Centro perde consensi anche a causa della mancata rilevazione di una forza al suo interno e si ferma al 3,2% di Azione.