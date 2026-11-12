“Dirigente di sicura competenza in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all’Ufficio”. È la motivazione con la quale il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha confermato ieri, all’unanimità, Giovanni Melillo alla guida della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

Un voto tutt’altro che scontato, che doveva arrivare una settimana fa e che era slittato per l’esposto firmato da un suo sostituto, uno dei nomi più noti dell’antimafia italiana: Nino Di Matteo. L’ex pm palermitano del processo sulla trattativa Stato-mafia, poi consigliere dello stesso Csm. Melillo guida la Dna dal 2022: quella di ieri era la conferma prevista dopo i primi quattro anni.

L’esposto contro Melillo

L’esposto, indirizzato alla Procura generale della Cassazione e alla Settima commissione del Csm, accusava Melillo di aver provocato una “paralisi” del “gruppo stragi”. È il pool della Dna che coordina le indagini delle varie procure sulle stragi mafiose del 1992 e del 1993, quelle di Capaci, via D’Amelio, Firenze, Roma e Milano.

Di Matteo contestava il modello organizzativo voluto dal Procuratore nazionale e la scarsa circolazione delle informazioni tra i magistrati. Dopo il via libera della Quinta commissione alla conferma, sul tavolo del Csm erano arrivati il suo esposto, una memoria difensiva dello stesso Melillo e, martedì, una richiesta di audizione di Di Matteo, con allegato il verbale della riunione plenaria della Dna del 20 gennaio 2026. Abbastanza per rinviare tutto di sette giorni.

Esposto rispedito al mittente

Ieri la risposta, affidata a un emendamento alla delibera letto in aula dal presidente della Quinta commissione Felice Giuffrè. L’esposto, si legge, “non è idoneo a incidere sulla valutazione positiva già espressa”, perché “non emergono violazioni del progetto organizzativo della Dna”.

Le dichiarazioni degli altri magistrati dell’ufficio, raccolte nella memoria di Melillo e nel verbale di gennaio, “propongono legittime visioni alternative sul funzionamento del ‘gruppo stragi’ e sulla dedotta mancanza di circolazione delle informazioni”.

Una questione “di natura interpretativa”, che “potrà trovare composizione in altra sede ma non afferisce alla procedura di conferma”. Tradotto: dentro la Dna lo scontro sul pool stragi resta aperto, ma non basta a bocciare il capo.

Giudizio pienamente favorevole

Poi la stoccata a Di Matteo, sul metodo. Il suo esposto “non è nemmeno stato presentato nelle forme previste dall’articolo 69 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria”, perché non è stato trasmesso al Consiglio giudiziario competente. E la scelta di non usare il canale previsto proprio per i singoli magistrati nelle procedure di conferma, scrive la commissione, “induce a ritenere che neanche lo stesso esponente attribuisse ai fatti segnalati rilevanza diretta” ai fini della valutazione. Sulla conferma pesano invece il giudizio “pienamente favorevole” del Consiglio giudiziario e l’assenza di elementi ostativi.

Per il Csm un’altra fumata nera

Se a Palazzo dei Marescialli i numeri sono stati unanimi, a Montecitorio non tornano proprio. Dal Parlamento in seduta comune è arrivata ieri la seconda fumata nera per eleggere i dieci componenti laici del Csm. Su 364 votanti, 336 schede bianche, 17 nulle e 6 voti dispersi.

Gli unici nomi usciti dall’urna sono quelli di Susanna Campione, con 4 voti, e Santiago Arguello, con 3. Nessuno si è avvicinato alla maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 362 voti. Dalla terza votazione, la cui data è ancora da fissare, il quorum scenderà ai tre quinti dei votanti.

Boccia: “Con l’arroganza non si trova l’accordo”

Dietro le schede bianche c’è la trattativa tra maggioranza e opposizione sulla spartizione dei posti. Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia la mette in aritmetica: “Sul Csm i numeri sono sei e quattro, se c’è chi con arroganza pretende sette e tre non ci ritroveremo mai”. Quando i numeri “sono figli di prepotenza”, avverte, “non ci si ritrova più”.