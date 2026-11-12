Trentaquattro anni dopo via D’Amelio, la caccia all’agenda rossa di Paolo Borsellino bussa alla porta dell’ex capo della Polizia. A darne notizia è Repubblica, secondo la quale la procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca avrebbe inviato i Carabinieri del Ros a notificare un decreto di perquisizione a Gianni De Gennaro, al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e ad altre tre persone vicine all’ex superpoliziotto. Il fascicolo è contro ignoti e riguarda le stragi del 1992: allo stato, nessuno dei cinque risulta indagato.

Il nodo è l’ex capo della mobile La Barbera

Il filo che porta a De Gennaro passa da Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo morto nel 2002. Per i pm nisseni è lui l’uomo che avrebbe fatto sparire l’agenda rossa e il regista del depistaggio sulla strage, costruito attorno al falso pentito Vincenzo Scarantino. I magistrati vogliono spiegare l’origine di quei 114 milioni 699 mila 620 lire che La Barbare aveva versato in contanti sul suo conto tra il settembre 1990 e il dicembre 1992, scoperti grazie al ritrovamento tre anni fa durante una perquisizione a casa sua degli estratti conto. Da dove venivano quei soldi? È la domanda che la procura non ha mai smesso di farsi. E De Gennaro, nella ricostruzione degli inquirenti, era un punto di riferimento professionale per La Barbera.

Intanto in commissione Antimafia esplode il caso Di Matteo-Melillo

È in questo clima che è tornato a farsi sentire il Movimento 5 Stelle. “Anche alla luce di quanto emerso nelle ultime ore”, i commissari M5S in Antimafia, tra cui l’ex procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho e l’ex pg di Palermo Roberto Scarpinato, chiedono che la commissione si occupi dell’esposto di Nino Di Matteo. E che ascolti subito lui, il procuratore nazionale Giovanni Melillo e gli altri quattro componenti del “gruppo stragi”.

La maggioranza, accusano, “nicchia e svicola da giorni”, facendo “muro di gomma”. Eppure la stessa maggioranza, ricordano, aveva aperto un’inchiesta sul gruppo della Dna che si occupa delle segnalazioni di operazioni sospette.

I 5 Stelle mettono in fila le contraddizioni. Il procuratore De Luca aveva assicurato in commissione che tra Caltanissetta e la Dna c’era “piena sintonia” e che Melillo era d’accordo sulla ripresa delle indagini sul filone mafia-appalti.

Dalla stampa, invece, risulterebbe che Melillo abbia negato un accordo preventivo e che Di Matteo sostenga che il gruppo stragi non sia stato informato. “Qual è la verità?”. Non solo. Secondo il M5S, anche l’aggiunta Franca Imbergamo lamenterebbe le stesse carenze. E nel comunicato con cui i sostituti della Dna hanno espresso piena fiducia a Melillo, oltre a quella di Di Matteo, mancano le firme di altri due aggiunti: tre componenti su cinque del gruppo stragi non hanno firmato.

La vicenda in breve

La vicenda, La Notizia l’ha raccontata ieri ed è quella dell’esposto con cui Di Matteo accusava il suo capo di aver provocato la “paralisi” del pool che coordina le indagini sulle stragi del 1992-1993: informazioni che non circolano, riunioni mai convocate, componenti che avrebbero appreso fatti processuali decisivi dai giornali.

Mercoledì il plenum del Csm ha confermato Melillo all’unanimità alla guida della Dna. La Quinta commissione ha giudicato l’esposto “non idoneo a incidere” sulla valutazione, parlando di “legittime visioni alternative” su un tema “di natura interpretativa”, da risolvere “in altra sede”.

E per i 5 Stelle quella sede è la commissione Antimafia. Il precedente che citano pesa: le rivelazioni di Gaspare Spatuzza su via D’Amelio, raccolte in un colloquio investigativo del giugno 1998, arrivarono a Caltanissetta con un ritardo enorme. Dieci anni prima che Spatuzza si pentisse e smontasse le bugie di Scarantino.