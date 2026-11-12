Con quasi dieci mesi del 2026 già alle spalle, il 28 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano nazionale d’azione contro la tratta per il triennio 2026-2028, proposto dalla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il giorno dopo l’Istat e il Dipartimento per le Pari Opportunità hanno pubblicato il rapporto sulla tratta in Italia fra il 2021 e il 2025. I numeri, del resto, vengono dal Sirit, il Sistema informativo della rete italiana antitratta, cioè la banca dati dello stesso Dipartimento.

Nel 2025 il sistema di protezione ha registrato 3.520 persone, contro le 2.398 di cinque anni prima, e dentro quella crescita c’è un rovesciamento: gli uomini sono passati da 625 a 1.848, quasi il triplo, mentre le donne sono scese da 1.697 a 1.564. Fra le 1.964 vittime formalmente identificate, per la prima volta gli uomini (966) superano le donne (915). Lo sfruttamento lavorativo conta 1.088 vittime, quello sessuale 696. Nei casi lavorativi con il settore noto l’agricoltura pesa da sola per il 47,6 per cento.

Un sistema cucito su altre vittime

L’Istat lo scrive con una franchezza rara per un documento statistico: chi viene sfruttato nei campi o nei cantieri chiede assistenza legale, il recupero delle paghe mai versate e un permesso di soggiorno e di lavoro, perché lasciare il datore significa perdere l’unico reddito, e un modello costruito sulle case di accoglienza gli serve a poco.

Il rapporto richiama l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), secondo cui in Europa i dispositivi di assistenza nati per lo sfruttamento sessuale sono stati estesi alle altre forme “con scarsa considerazione dei bisogni molto diversi delle vittime”. La conversione è in corso, e Laura Calafà, docente di diritto del lavoro all’Università di Verona, ha spiegato a Collettiva che il sistema è stato «gradualmente declinato dallo sfruttamento sessuale a quello lavorativo». Gradualmente, appunto. Le prese in carico salgono da 700 a 835 e intanto la loro quota sul totale scende dal 29,2 al 23,7 per cento.

Il sistema fatica perfino a contare se stesso. Nel 2025 ben 414 delle 1.465 persone registrate come vittime di tratta risultano classificate con “assenza di motivazioni sufficienti” per entrare nel programma, e il Sirit non consente di ricostruire quante vittime riconosciute ricevano davvero protezione. Sullo sfruttamento sessuale l’istituto ammette che si è spostato negli appartamenti e online, dove gli operatori arrivano tardi, e che a questa evoluzione non hanno ancora fatto seguito strumenti di osservazione adeguati: il calo, secondo la stessa ipotesi dell’Istat, potrebbe essere soltanto un trasloco.

Entrati dalla porta principale

Nel 2025 compare per la prima volta fra le modalità di reclutamento il visto per lavoro del decreto flussi, con 342 casi. Gli arrivi in aereo, che presuppongono un visto regolare, passano da 216 a 841 e quelli via mare restano fermi intorno ai 1.500. Il 15 ottobre 2025 il governo ha firmato il decreto che programma 497.550 ingressi per lavoro nel triennio 2026-2028, più di un anno dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (FdI) aveva portato alla Procura nazionale antimafia un esposto sui flussi, denunciando che in Campania meno del 3 per cento degli stranieri entrati con il visto aveva poi firmato un contratto e parlando di «un meccanismo di frode». Il canale è rimasto quello, e le vittime l’Istat le trova proprio dentro la porta che il governo chiamava truffa.

Sul fronte penale le cifre non si parlano. Nel 2025 le forze di polizia hanno segnalato all’autorità giudiziaria 2.428 persone per reati legati alla tratta, le vittime che hanno denunciato sono 668, i condannati con sentenza definitiva 458. Già nel febbraio 2024 il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta (Greta) del Consiglio d’Europa registrava il calo di indagini, processi e condanne e avvertiva che le misure restrittive sull’immigrazione alimentano la paura di detenzione ed espulsione, esattamente il motivo per cui le vittime tacciono. Il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo introdotto nel 2024, l’articolo 18-ter del testo unico sull’immigrazione, lo rilascia il questore su proposta dell’autorità giudiziaria a chi contribuisce utilmente a far emergere i fatti: la protezione arriva dopo la collaborazione, ovviamente.

Restano i soldi. La legge di bilancio ha portato le risorse contro la tratta a 11 milioni per il 2026 e a 16,2 milioni annui dal 2027, dai 7 milioni di ciascuno dei due anni precedenti, e il bando 8/2026 del Dipartimento mette 36 milioni sui progetti territoriali che subentrano a quelli in scadenza il 30 novembre.

Il piano è arrivato a fine ottobre per un triennio cominciato a gennaio. Il ritardo vero si misura in anni: la quota maschile nel sistema cresce dal 2021 senza una sola inversione, e il Greta aveva già segnalato l’aumento dello sfruttamento lavorativo nel 2024.