Flat tax, il regalo del governo alle partite Iva: risparmi fino a 23mila euro rispetto all’Irpef ordinario

Un altro regalo alle partite Iva. L’estensione della flat tax per gli autonomi fino a 100mila euro può produrre una disparità enorme rispetto ai lavoratori dipendenti. Nulla di nuovo, certo, ma la novità è che ora questa disparità viene anche quantificata.

Dalle audizioni sulla Manovra è infatti emerso quanto può essere diverso il trattamento tra una partita Iva del regime forfettario e un lavoratore che paga l’Irpef ordinario. Secondo gli esempi portati dall’Ufficio parlamentare di bilancio, la scelta del regime agevolato rispetto all’Irpef ordinario può comportare risparmi fino a 23mila euro.

Il regalo alle partite Iva: fino a 23mila euro risparmiati e meno tutele per i lavoratori

La preoccupazione dell’Upb è che “il divario di prelievo”, come detto fino a 23mila euro, potrebbe avere anche un effetto secondario non di poco conto: potrebbe, infatti, “incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in collaborazioni con partite Iva, a fronte di un minore costo per il committente e di minori tutele e coperture previdenziali per il lavoratore”.

Per la Banca d’Italia il regime agevolato per le partite Iva rischia anche di produrre “difformità nel carico fiscale di contribuenti con la stessa capacità contributiva”. Inoltre, in una situazione di inflazione elevata, come sicuramente è quella attuale, “la differenza di trattamento tra i contribuenti che aderiscono a tale regime e quelli soggetti alla progressività dell’Irpef tende ad accentuarsi per effetto del fiscal drag, che interessa i secondi ma non i primi”.

Flat tax, il rovescio della medaglia del regime forfettario

La flat tax fino a 100mila euro rischia anche di disincentivare la crescita delle aziende più piccole “oltre determinate soglie dimensionali”, un effetto che è in linea con “l’addensamento delle ditte individuali osservato in prossimità della soglia di applicazione” del regime forfettario, viene evidenziato ancora.

Di certo, la flat tax è un incentivo per la nascita di aziende, almeno in un primo momento: sono infatti state oltre 49mila – il 51% del totale – le attività che quando hanno aperto la loro posizione hanno scelto il regime forfettario. Il problema, però, è che poi non hanno incentivi per crescere, rischiando in tal caso di perdere i benefici della tassa piatta.