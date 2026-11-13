Bonus fiscali, un’altra promessa tradita da Meloni: doveva abolirli, ma sono già 571

Giorgia Meloni prometteva di abolire i bonus e invece nel 2027, senza neanche considerare la Manovra, saranno ben 571.

Una delle priorità di Giorgia Meloni era abolire i bonus, per sostituirli con misure strutturali. Una delle tante promesse tradite dalla presidente del Consiglio, come dimostra la selva di sconti, detrazioni, agevolazioni, crediti d’imposta e chi più ne ha più ne metta che pesano per oltre 100 miliardi sulle casse dello Stato.

E mentre la Manovra, che introduce nuovi bonus e ne conferma altri, arriva in Parlamento, è il Sole 24 Ore a fare un riepilogo di quelli già esistenti – di ogni genere – sottolineando che costeranno allo Stato 111,9 miliardi nel 2027. Un dato che, peraltro, non considera le nuove misure introdotte dalla Manovra, ma solo quelle già previste, per un totale di 571 bonus contenuti nel Rapporto programmatico sulle spese fiscali. Misure che hanno un obiettivo comune: far pagare meno tasse.

La giungla dei bonus: quali e quanti sono e quanto valgono

Ci sono 19 misure che, da sole, valgono in totale 84,9 miliardi: più di tre quarti del totale che vengono da sconti superiori al miliardo ciascuno. Poi ci sono anche altre 132 agevolazioni che invece costano meno di 10 milioni l’una e insieme arrivano solamente a 387 milioni. Ma ci sono anche 135 misure che non sono quantificabili in termini di costi e tante altre, per un totale di 254 bonus su 571, che non hanno una cifra definita.

Tra i grandi protagonisti c’è l’Irpef: 191 misure per un totale di 74,9 miliardi. Ben undici hanno un valore superiore a un miliardo. Ci sono poi le misure che valgono per Irpef e Ires insieme, per un totale di 11,1 miliardi. Rilevanti anche gli interventi per le imposte di registro, bollo e ipocatastali (7,1 miliardi totali), i crediti d’imposta (3,8 miliardi) e l’Iva (1,2 miliardi).

Per quanto riguarda i beneficiari, alle persone fisiche si rivolgono 231 misure per olre 71 miliardi. Le agevolazioni per persone fisiche e giuridiche sono 71 per un costo di 22,9 miliardi mentre le 50 misure per le imprese valgono 3,1 miliardi e quelle per banche e assicurazioni 2,96 miliardi. Solo 258 milioni per il terzo settore.

Molti di questi bonus sono comunque a tempo ed è previsto che la cifra necessaria per coprirli scenda a 90,9 miliardi nel 2028 e a 87,6 miliardi nel 2029. Sempre che non vengano rimpiazzati da altri sconti o semplicemente confermate nella forma attuale destinata a scadere.