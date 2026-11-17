La Lega fa retromarcia sulle pensioni e annuncia che la Quota 64 non sarà in Manovra, ma in un provvedimento successivo.

Il bluff dell’abolizione della legge Fornero svanisce ancora una volta: la Quota 64 non sarà in Manovra. Arriverà, promette la Lega, con un provvedimento a parte. O, forse, sparirà per usare il tesoretto da 800 milioni per aumentare la rivalutazione (tagliata) degli assegni del ceto medio. Entra nel vivo la partita della legge di Bilancio, con l’assalto che partirà già oggi quando, alle 18, in commissione alla Camera dovranno essere presentati gli emendamenti dopo il vertice tra i leader atteso per stamattina.

Dopo aver annunciato il passo indietro sui tagli alla scuola, la maggioranza è pronta a rivedere anche l’exit tax, lo spalma-crediti del Superbonus e anche il capitolo pensioni. Su cui ieri è arrivata la retromarcia della Lega, annunciata per bocca di Claudio Borghi a Start, su SkyTg24: “Ci sarà”, dice riferendosi alla Quota 64, ammettendo però che “sarà oggetto di un provvedimento a parte” e non attraverso un emendamento alla Manovra. Borghi assicura che i fondi, gli 800 milioni accantonati per il capitolo pensioni, serviranno “per fare un anticipo per le casse dello Stato”.

Ma il rischio che l’uscita anticipata dal lavoro salti è concreto, tanto più guardando agli annunci di parte della maggioranza che assicura una maggiore rivalutazione delle pensioni oltre quattro volte l’assegno minimo: una misura che potrebbe richiedere gli 800 milioni messi da parte per il capitolo previdenziale.

Manovra, dalla sanità alla Tobin tax: gli altri fronti aperti

A tenere banco è anche la questione dei finanziamenti per la sanità: è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a provare a placare la protesta prevista per il 5 dicembre dal personale del settore: “Vedremo se riusciremo a inserire” nuovi fondi “per chi lavora in maniera esclusiva per il Servizio sanitario nazionale”, afferma. Un’apertura ritenuta “positiva” dal segretario di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, ma non basta e la manifestazione del 5 dicembre “con studenti, infermieri e professionisti sanitari resta confermata”, annuncia all’Ansa. E i 500 milioni aggiuntivi promessi per la sanità sono ritenuti insufficienti dalle Regioni.

Intanto un’altra denuncia arriva dal Tavolo asilo e immigrazione, che parla di un taglio di 185 milioni (il 26% in meno) del Fondo per l’asilo, che “scarica sui territori e sui Comuni l’onore” di gestire “situazioni di disagio” prodotte da quest’intervento. E anche gli enti locali protestano, con il presidente dell’Unione delle province, Enzo Lattuca, a lamentare che il governo scarica sulle amministrazioni locali i costi dell’inflazione. L’ultima protesta arriva dagli operatori sui mercati, che chiedono al governo di rivedere l’aumento della Tobin Tax. Una Manovra che scontenta davvero tutti.