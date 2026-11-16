Presidenza Bce, lo spagnolo de Cos favorito: Francia e Germania decidono da sole

L’unica certezza è che a decidere non sarà l’Italia. Per la presidenza della Bce la sfida a due verrà decisa da Francia e Germania. Ancora una volta, solo loro due. E una scelta sembra molto vicina, anche se c’è chi frena sull’ipotesi di un accordo chiuso sul nome del candidato spagnolo, Pablo Hernandez de Cos. Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare la voce del ritiro del suo unico sfidante per il dopo-Lagarde, l’ex presidente della Banca dei Paesi Bassi, Klaas Knot: alcuni media olandesi hanno dato per quasi certo il suo ritiro dalla corsa all’Eurotower. Un’ipotesi per ora smentita dai diplomatici europei, secondo i quali non ci sarà un passo indietro.

Bce, decidono Francia e Germania ma Berlino non scoglie i nodi

L’accordo su de Cos sembrava chiuso grazie all’asse franco-tedesco, che prevede per Berlino il posto di capo economista e per Parigi la responsabilità delle operazioni di mercato. Il termine per presentare le candidature per sostituire Isabel Schnabel e Philip Lane è fissato per le 18 di domani, ma le trattative tra Francia e Germania non sono ancora chiuse. A pesare sarebbe lo scontro interno al governo tedesco tra il cancelliere Friedrich Merz, della Cdu, e il ministro delle Finanze, il socialdemocratico Lars Klingbeil: i due non avrebbero trovato l’accordo sul candidato. Inoltre, il timore riguarda anche l’intesa con Parigi, che potrebbe lasciare in mano ai francesi un peso ritenuto eccessivo nella prossima governance della Bce.