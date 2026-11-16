Salari, l’Ocse smentisce Meloni: crolla il reddito reale degli italiani a causa dell’inflazione

Ve la ricordate Giorgia Meloni quando, solo poche settimane fa, rivendicava il recupero del potere d’acquisto degli italiani? Siamo sicuri che oggi, sul tema, la presidente del Consiglio non dirà nulla. Per un semplice motivo: i dati smentiscono, ancora una volta, la sua narrazione. In Italia, infatti, il reddito reale pro capite delle famiglie è sceso dell’1% nel secondo trimestre del 2026.

Un dato, evidenziato dall’Ocse, che riguarda peraltro un periodo in cui l’inflazione non era ancora sui picchi molto più elevati registrati nei mesi post-estate. L’organismo con sede a Parigi evidenzia quindi un calo del reddito reale dell’1% dopo una crescita che è stata limitata allo 0,4% nel primo trimestre.

Reddito reale in calo in Italia per l’inflazione e per la riduzione delle prestazioni sociali

La flessione dipende dall’aumento dell’inflazione, che è cresciuta dell’1,4%, e dalla riduzione delle prestazioni sociali nette. Ragioni che fanno pensare che il reddito reale pro capite sia destinato a scendere ulteriormente nel resto dell’anno, considerando che ora l’inflazione ha ampiamente superato i livelli di inizio anno.

In generale, l’Ocse registra per la media dei Paesi un calo molto più contenuto, limitato allo 0,1%. Tra i 20 Stati analizzati, in 12 si registra una crescita del reddito reale pro capite mentre in 8 si ha una flessione. Nel periodo considerato è invece cresciuto il Pil reale pro capite: +0,6% dopo il +0,4% del primo trimestre.

Tornando sul reddito reale, si registrano contrazioni in Francia (-0,6%) e negli Stati Uniti (-0,1%), valori, in entrambi i casi, inferiori a quelli italiani. All’opposto, la crescita delle retribuzioni in Polonia ha portato l’indicatore a crescere del 2,5%. La flessione peggiore tra i Paesi analizzati dall’Ocse ha invece riguardato il Cile, con una riduzione del 3,5%, che segue però un importante aumento (+4,4%) nel trimestre precedente.

Il fallimento del governo

Come sottolinea Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e deputato di Avs, i dati Ocse rappresentano “la fotografia del fallimento del governo Meloni: nel secondo trimestre del 2026 il reddito reale pro capite delle famiglie italiane è calato dell’1 per cento, dieci volte più della media Ocse (-0,1 per cento), mentre nel G7 è rimasto stabile. Non è sfortuna, è il risultato di politiche economiche che hanno aggredito i ceti sociali più deboli. Lo dice la stessa Ocse: a pesare sono l’inflazione e la riduzione delle prestazioni sociali”. Per Bonelli si tratta quindi del risultato di una “scelta di questo governo”, come dimostrano lo smantellamento del Reddito di cittadinanza, il no al salario minimo e il mancato intervento contro il carovita e il caro-bollette.

Anche Michele Gubitosa, vicepresidente M5s, parla di “numeri che riflettono, una volta di più, il fallimento della politica economica del governo”. Dati che, secondo Gubitosa, non stupiscono di fronte a una presidente del Consiglio “che contro il caroprezzi non ha fatto nulla se non il ridicolo ‘carrello tricolore’ di Urso, che ha tolto il Reddito di cittadinanza e detto ripetutamente no al salario minimo mentre sugli extraprofitti di banche e grandi società energetiche non ha mosso un dito”.