Israele, leader opposizione denunciano Netanyahu per “tentato golpe”

Roma, 16 nov. (askanews) – I leader dell’opposizione israeliana hanno denunciato un “tentato colpo di Stato”, in seguito alle rivelazioni stampa, secondo cui l’ufficio del premier uscente Benjamin Netanyahu avrebbe cercato di incastrare esponenti di un partito arabo-israeliano in vista delle elezioni del mese scorso. “Man mano che emergono sempre più dettagli, la situazione appare chiara: non si è trattato di un tentativo di interferire con le elezioni. È stato un tentativo di colpo di Stato”, ha scritto su X Yair Lapid, che nella scorsa legislatura è stato a capo dell’opposizione e che oggi è co-leader della lista Beyachad.Yousef Jabareen, leader dell’alleanza “Lista Comune” dei partiti arabi, in conferenza stampa ha denunciato: “Oggi, la Lista Comune ha presentato una richiesta formale al Procuratore Generale, Gali Baharav-Miara, sollecitando l’avvio di un’indagine penale nei confronti del primo ministro e del suo Ufficio in merito agli episodi illeciti emersi in un servizio trasmesso da Channel 12”, ha affermato.Il canale israeliano Channel 12 ha riferito domenica che, alla vigilia delle elezioni del 27 ottobre, il capo dello staff di Netanyahu, Ido Norden, ha sporto denuncia alla polizia riguardo ad alcuni membri del partito arabo-israeliano Raam. Norden avrebbe indicato alla polizia una presunta fonte di intelligence – un ex dipendente dell’ufficio di Netanyahu – che ha fornito informazioni le quali hanno portato all’arresto di tre esponenti di Raam, i quali sono poi stati rilasciati.Il quotidiano israeliano Haaretz ha inoltre riferito che David Zini, a capo del servizio di sicurezza interna Shin Bet, ha tentato di avviare intercettazioni per i leader dell’altra lista araba, la “Lista Comune” (Joint List), ma il procuratore generale ha respinto la richiesta per “mancanza di prove”.Il numero due di Raam, l’ex capo della polizia Yoav Segalovitz, ha chiesto un’indagine urgente. “Questi sospetti richiedono un’indagine penale immediata, indipendente e approfondita, che coinvolga tutti i responsabili, a ogni livello e in ogni ruolo”, ha scritto su X.”Netanyahu ha gridato allo scandalo, sostenendo che gli stessero rubando le elezioni, mentre lui stesso ha cercato di rubare il Paese e continua a farlo ancora oggi”, ha aggiunto.