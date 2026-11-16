Gli effetti della guerra di cui non parliamo. Sulle spiagge saudite di Abu Ali la guerra fra Iran e Iraq dura ancora. È diventata asfalto. Due studi del 2022 e del 2023 hanno misurato oltre 25 chilometri di costa coperti da lastre di catrame e circa 25.000 metri cubi di sedimenti contaminati, la cui firma chimica porta con ogni probabilità alle piattaforme di Nowruz, rimaste a sversare fra il 1983 e il 1985 perché il giacimento stava in piena zona di guerra.

Hormuz, la marea a rate

Dal 28 febbraio, giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, Greenpeace ha contato 143 navi colpite e 585 chiazze di greggio analizzate via satellite fra il Golfo, lo stretto di Hormuz e il Mar Arabico. Sommando le impronte giornaliere, che in parte si sovrappongono perché la stessa chiazza viene fotografata più volte, Greenpeace arriva a circa 20.000 chilometri quadrati: quasi il Galles. In ottobre, che per il Washington Institute for Near East Policy è stato il mese peggiore della guerra, il greggio della Gem No.2, colpita il 9 da un proiettile non identificato e indicata come fonte della chiazza dagli esperti sentiti da Reuters, è arrivato fino a riva, così che Umm Al Quwain, Sharjah e Ras Al Khaimah, l’emirato dei resort di lusso, hanno chiuso le spiagge. Più a sud la Caroline Bezengi, petroliera della flotta ombra russa sventrata l’8 giugno da esplosioni mai chiarite, si è incagliata il 30 giugno nella riserva delle isole Hallaniyat in Oman con circa 800.000 barili di greggio russo a bordo: l’autorità ambientale omanita ha stimato 390 chilometri quadrati di mare inquinato.

Quest’anno su Ambio il biologo marino Bernhard Riegl e altri tre ricercatori hanno ricordato che quel mare comunica con l’oceano solo attraverso Hormuz, che nel 1991 vi furono riversati deliberatamente circa 7 milioni di barili, che per le paludi salmastre si stimò allora un recupero di oltre un secolo e che il greggio può fermare i dissalatori da cui la regione beve. La conclusione: lì l’ambiente è sicurezza regionale.

Dal Dnipro a Gaza

In Ucraina l’Ispettorato ecologico statale ha superato a giugno i 7.000 miliardi di grivnie di danni ambientali documentati, che per il ministero di Kiev sono la perdita ecologica più grande registrata in Europa in epoca moderna. La diga di Kakhovka, saltata il 6 giugno 2023, ha prodotto da sola 14 miliardi di dollari fra danni e perdite secondo governo ucraino e Nazioni Unite. Poi c’è l’aria: per l’Initiative on GHG Accounting of War quattro anni di invasione russa hanno emesso 311 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, quanto la Francia in un anno.

A Gaza il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) contava a settembre 2025 61 milioni di tonnellate di macerie, venti volte quelle di tutti i conflitti dal 2008. Un 15 per cento rischia di contenere amianto, rifiuti industriali e metalli pesanti e la falda che dà acqua a buona parte della Striscia è stata con ogni probabilità contaminata dal collasso delle fogne e dai pozzi neri. La FAO, agenzia Onu per l’agricoltura, e il centro satellitare UNOSAT davano danneggiato l’87 per cento dei terreni coltivati. Il genocidio, come lo ha qualificato il 16 settembre 2025 la Commissione d’inchiesta indipendente dell’Onu, ha anche una contabilità climatica: 33,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente secondo lo studio su One Earth guidato da Benjamin Neimark, oltre 31 delle quali previste per la ricostruzione.

Il Protocollo I del 1977 alle Convenzioni di Ginevra vieta i metodi di guerra che causano all’ambiente danni “estesi, durevoli e gravi”, e il Comitato internazionale della Croce Rossa, quando prova a dare un numero a quel “durevole”, lo colloca fra i dieci e i trent’anni. La proposta di Vanuatu, Figi e Samoa di fare dell’ecocidio il quinto crimine della Corte penale internazionale è depositata dal 9 settembre 2024. Della Corte, del resto, Stati Uniti e Russia non sono parte. Ad Abu Ali, nel 2020, gli anni erano già quasi quaranta.