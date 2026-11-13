Direttiva a prefetti e questori: le minacce seriali via mail sono inattendibili. Per Piantedosi quelle mail “non sono attacchi informatici"

Dopo due giorni di scuole svuotate, il Viminale cambia le regole. Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha inviato a prefetti, questori e vertici delle forze dell’ordine l’annunciata direttiva unica che mette fine alle evacuazioni automatiche. Le minacce di bomba via mail “manifestamente seriali”, cioè messaggi identici o quasi inviati dalla stessa fonte a molti destinatari, vanno considerate inattendibili, a meno che non emergano altri elementi di pericolo reale.

L’obiettivo, si legge nella circolare, è “il mantenimento della regolarità delle attività e dei servizi”, dove la sicurezza lo consente. Ogni segnalazione andrà comunque comunicata subito alla polizia e verificata, e l’eventuale evacuazione andrà decisa caso per caso, sulla base di circostanze concrete.

Quelle minacce “non costituiscono attacchi informatici”

C’è anche un capitolo sulla comunicazione: “La diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza”. E c’è un passaggio che pesa più degli altri. Quelle minacce, scrive il Viminale, “non costituiscono attacchi informatici”. La direttiva “non riguarda in alcun modo gli eventi cyber”, che restano affidati a Polizia postale, Acn e Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

Solo qualche frigorifero sotto attacco

Le mail bomba, dunque, non sono guerra cyber. E il resto? Lo ha spiegato lo stesso Piantedosi in mattinata, a un convegno della Slp Cisl a Paestum. “Di tutti questi episodi che abbiamo subito in questo periodo, l’unico vero atto classificabile come attacco di cybersicurezza è quell’attacco alle strumentazioni della catena del freddo, ai frigoriferi”.

Con danni minimi: “Noi abbiamo avuto solo 30 strumenti frigoriferi, in altrettanti negozi; in Francia se ne sono registrati 700, in Belgio pure molti di più”. Merito, rivendica, di un alert lanciato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale qualche settimana prima. Il messaggio, ripete, è “rassicurante”.

Ma la premier aveva detto altro

Solo qualche giorno fa, però, a Verona, la premier raccontava un’altra Italia. “Chiaramente devono preoccupare”, diceva Giorgia Meloni degli attacchi hacker, mettendo nello stesso elenco i falsi allarmi sugli aerei, l’attacco al plasma in Francia e “l’aggressione ai generi alimentari”.

E concludeva: “Oggi ad essere sotto attacco sono le infrastrutture civili: i beni alimentari, gli ospedali, la sanità, i mezzi di trasporto”. Quindi, spese militari: “Non stiamo parlando semplicemente di armi”. Sette giorni dopo, il suo ministro dell’Interno, minimizza l’attacco alle infrastrutture civili circoscrivendolo a trenta frigoriferi.

E Mantovano nega i tagli

Il sottosegretario Alfredo Mantovano è andato oltre: “In Italia finora i danni, più degli hacker, li ha provocati un panico mediaticamente indotto”. L’esempio sono gli scaffali vuoti in alcuni supermercati, svuotati per paura di frigoriferi in tilt che in Italia, assicura, non si erano fermati.

E difende i conti: “Per la cybersicurezza le risorse ci sono”. I 95,8 milioni circolati sui giornali, precisa, sono l’aumento: il sistema che tiene insieme Acn, intelligence, Polizia postale e strutture dei ministeri passerebbe dai 203 milioni dell’assestamento 2026 ai 298,9 del prossimo bilancio.

Bonelli: “O il governo ha drammatizzato prima o minimizza ora”

Angelo Bonelli coglie la contraddizione al volo. “Delle due l’una”, dice il co-portavoce di Europa Verde: “O il governo ha drammatizzato per giustificare il riarmo, oppure oggi minimizza un rischio reale”. E sui soldi ribatte con le tabelle: nella manovra la parola “cybersicurezza” compare solo accanto a un segno meno, con “quasi 2,7 milioni di euro tagliati nel 2027”. Mentre l’Acn, aggiunge, certifica che nei primi nove mesi del 2026 gli eventi informatici hanno già superato quelli di tutto il 2025.

Gli hacker buoni “costano troppo”

Poi l’affondo sulla direttiva: “È una sciocchezza dare in mano ai prefetti la scelta delle chiusure, solo una cabina di regia può sapere cosa fare”. Scaricare tutto su prefetti e presidi, per Bonelli, dimostra che “il governo su questo è impreparato”. E racconta un retroscena dell’incontro di giovedì a Palazzo Chigi. “Ho chiesto: ‘perché non assumiamo hacker buoni?’. E il ministro Piantedosi mi ha risposto ‘perché costano troppo’. Però spendere miliardi di euro per le armi invece va bene”.