Doveva essere il governo delle divise (anzi, a Palazzo Chigi ne sono ancora convinti) ed è diventato il governo che le divise le porta in piazza. Il 20 novembre, giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra, gli iscritti al Silp Cgil sfileranno liberi dal servizio, perché la legge 121 del 1981 che ha riformato la Polizia di Stato all’articolo 84 vieta agli agenti lo sciopero durante il turno.

Fuori turno però un poliziotto resta un lavoratore che ha una pensione da difendere, ed è proprio sulla pensione che questo governo gli ha voltato le spalle. Il Silp lo aveva già fatto il 12 dicembre 2025. La novità sta altrove: la settimana scorsa il segretario generale del Siulp, Felice Romano, ha letto la bozza della legge di bilancio e ha scritto che “il Governo ha tradito la parola data”, annunciando “una stagione di protesta senza precedenti” e chiudendo con l’avvertimento più fastidioso per un esecutivo che sulla sicurezza ha costruito la propria identità: “Stavolta nelle piazze manifesteranno i poliziotti”.

La pensione promessa e mai finanziata

La materia del contendere ha un nome burocratico, previdenza dedicata, e una storia lunga quanto l’imbarazzo dello Stato. Chi è stato assunto con il sistema contributivo puro doveva avere una previdenza complementare che nel comparto sicurezza non è mai partita.

Il risultato è un assegno che il Siulp stima al 60-65 per cento dell’ultimo stipendio. La perdita il Siulp la calcola fra 43 mila e 53 mila euro a testa. Il fondo per tappare il buco esiste dalla legge di bilancio 2022 e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (FdI) ne aveva parlato con i sindacati a Palazzo Chigi il 16 novembre 2023. A luglio, quando ha chiuso il contratto 2025-2027, il governo si è impegnato a cercare altre risorse nella manovra “ove possibile”, formula che in qualunque ufficio pubblico suona come un preavviso di diniego.

Il diniego è arrivato puntuale. Per Pietro Colapietro, segretario generale del Silp, la manovra rifinanzia solo impegni già scritti nei bilanci pluriennali e la previdenza dedicata vale “al massimo poche decine di euro al mese” sulla pensione futura.

Quaranta miliardi alle armi, il resto alle promesse

Nel 2027, secondo l’osservatorio Mil€x, la spesa militare italiana supererà per la prima volta i 40 miliardi di euro, il 18 per cento in più rispetto al 2026, e il bilancio del ministero della Difesa salirà da 32,4 a 38,8 miliardi.

Per la pensione di chi passa le notti in volante Forza Italia ha messo sul tavolo un intervento stimato in 48 milioni l’anno, che fanno poco più di un millesimo della spesa militare prevista: la sicurezza esterna si compra in miliardi, quella interna si liquida con i ringraziamenti.

Di ringraziamenti del resto l’esecutivo è prodigo. Il 1° febbraio, dopo la visita agli agenti feriti a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni aveva avvertito che “se non riusciamo a difendere chi ci difende, non esiste lo Stato di diritto”, e il giorno dopo una nota di Palazzo Chigi ribadiva il “pieno sostegno alle forze dell’ordine”. Quel sostegno si ferma sulla porta dell’ospedale e al cedolino della pensione non arriva mai.

Mercoledì il senatore Maurizio Gasparri (FI) e il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago hanno ricevuto i sindacati del comparto e, secondo il resoconto degli Autonomi di Polizia, Gasparri ha garantito che la previdenza dedicata arriverà. Il termine per gli emendamenti scade il 17 novembre, tre giorni prima della piazza. “Le risorse ci sono”, aveva assicurato Gasparri, come riportava Infodifesa.

Ci sono davvero: stanno nel bilancio della Difesa, impegnate anche nei 25 F-35 in più che, secondo Mil€x, costeranno 7,3 miliardi in tredici anni. Il governo delle divise ha trovato i soldi per gli aerei e le parole per gli agenti, e venerdì prossimo gli agenti, in borghese, verranno a restituirgli le parole.