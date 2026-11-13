125.600 ettari da bonificare in un raggio di venti chilometri attorno al camino E312, circa 15mila lavoratori da riassorbire in dieci-quindici anni. Sono i numeri del piano che l’associazione PeaceLink ha pubblicato il 2 novembre, il giorno prima che a Taranto cominciasse lo spegnimento degli altiforni dell’ex Ilva, e il titolo dice già tutto: “Dalle tute blu alle tute verdi”. Saldatori, elettricisti, manutentori e autisti di mezzi pesanti messi a ripulire la terra che la fabbrica ha avvelenato, con l’obbligo per chi vince gli appalti pubblici di assumere dal bacino ex Ilva il 30-50% del personale, e l’agenzia regionale per il lavoro, l’Arpal Puglia, a censire i mestieri e incrociarli con le imprese. Il tutto pagato con il Just Transition Fund, il fondo europeo per la transizione giusta che vale 1,21 miliardi fra Taranto e il Sulcis. Gli autori la chiamano “una traccia di lavoro ancora da rifinire”. Dove la politica ha fallito per quattordici anni ci provano i cittadini. Almeno qualcuno l’ha tracciata.

Il governo litiga con la sentenza

Il 29 ottobre le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto i ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia e reso definitivo lo stop dell’area a caldo deciso dalla Corte d’Appello di Milano il 27 luglio per il rischio amianto, scrivendo che salute e lavoro non vanno contrapposti. Palazzo Chigi ha risposto con una nota in cui la pronuncia “disattende le motivate conclusioni della Procura generale”, un rimprovero ai giudici prima ancora di un’idea per la città. Il riflesso era già noto: a febbraio, quando il Tribunale di Milano aveva sospeso per la prima volta l’area a caldo, Fratelli d’Italia se l’era presa con i giudici tirando in ballo il referendum sulla giustizia, come raccontò Domani. Il 27 ottobre, due giorni prima della sentenza, il sottosegretario Alfredo Mantovano aveva convocato Leonardo, Ferrovie dello Stato, Fincantieri e Rheinmetall Italia per l’eventuale reimpiego dei lavoratori. Leonardo e Rheinmetall lavorano per la difesa. Ed è esattamente il bilancio a cui PeaceLink vorrebbe sottrarre una parte degli 8 miliardi che conta in più per il 2027.

Nel disegno di legge di bilancio 2027-2029, intanto, il fondo per la decarbonizzazione della siderurgia viene azzerato, 720,6 milioni cancellati secondo la relazione tecnica letta da ItaliaOggi. Secondo i conti che PeaceLink mette in fila, in dodici mesi l’ex Ilva ha perso 1,15 miliardi, 602 milioni nella seconda metà del 2025 e 551 nella prima del 2026: quasi quanto l’intero fondo europeo per Taranto e il Sulcis. Restano la cassa integrazione straordinaria chiesta per 8.622lavoratori, circa 6.800 dei quali a Taranto, e una gara chiusa l’8 novembre con due offerte, dell’indiana Jindal Steel International, che nell’ultima proposta nota si teneva anche l’area a caldo, e della cremonese Arvedi.

Le opposizioni ascoltano a metà

Il centrosinistra l’orecchio ce l’ha, sintonizzato però sull’acciaio. Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha chiesto a Sky TG24 «un impianto siderurgico green, decarbonizzato», e per il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani l’azzeramento del fondo per la decarbonizzazione è “grave e inaccettabile”. Sempre la fabbrica. Mario Turco, vicepresidente del M5S, come riportato da La Notizia, chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento e che il ministro Adolfo Urso si dimetta. Il leader di Azione Carlo Calenda piange su ItaliaOggi la fine della più grande acciaieria d’Europa e si chiede dove si farà l’acciaio che Taranto smette di produrre. Il più vicino ai cittadini resta Angelo Bonelli (Avs), che da anni indica Bilbao come modello e a settembre ricordava la Ruhr, le riconversioni che in quattordici anni nessun governo ha voluto avviare. I cittadini hanno contato gli ettari da bonificare. A Roma, sei giorni dopo, si contavano le offerte per l’acciaieria.