Rai, La Russa e Fontana pronti alle nomine in Vigilanza. Intanto Viale Mazzini apre un nuovo audit su Diaco e gli ascolti in calo finiscono in Cda

Visto che i partiti non si mettono d’accordo, ci penserà lui. Lo aveva detto mesi fa, e ieri Ignazio La Russa è tornato sulla questione commissione di Vigilanza Rai, l’organo parlamentare che dovrebbe controllare il servizio pubblico, bloccato dalla maggioranza da inizio legislatura.

“Ho aspettato e verificato se potessero mettersi d’accordo da soli, non sono stati in grado di farlo e non gliene faccio una colpa”, ha detto ieri il presidente del Senato. Adesso i componenti li nomineranno lui e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, “con una logica istituzionale”: per i gruppi che non hanno indicato nessuno entreranno d’ufficio “il presidente, il vicepresidente e via gerarchicamente di questo passo”.

“Non li sceglierò a casaccio i nomi”, assicura. Una soluzione manu militari, per una commissione che dovrebbe vigilare su un’azienda in piena crisi, nominata obtorto collo a pochi mesi dalle elezioni. Una beffa.

Caso Diaco, avviato un nuovo audit

Ma forse necessaria, visto che dalle parti di Viale Mazzini i guai si accumulano. Ieri pomeriggio la Rai ha annunciato un nuovo audit interno su “BellaMà”, il talk di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. Non è l’indagine aperta mercoledì dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli sul clima nel programma: questa nasce da “segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma”. Quali, l’azienda non lo dice.

Il M5S in Vigilanza e il Codacons avevano già chiesto la sospensione del conduttore. L’audit partirà con effetto immediato e non riguarderà l’intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote incalzato sull’orientamento sessuale che aveva aperto il caso.

La questione era rimbalzata anche al Cda dell’azienda tenutosi giovedì a Bologna, dove all’amministratore delegato Giampaolo Rossi è stato chiesto cosa intendesse fare. Risposta: l’azienda aspettava elementi dalla direzione competente.

Le accuse dei consiglieri per gli ascolti “non degni”

Nella stessa seduta tre consiglieri hanno suonato l’allarme sugli ascolti. “Rai2 e Rai3 restano ben lontane da quell’identità che questo Cda, all’inizio del suo mandato, aveva chiesto all’unanimità di restituire loro”, scrivono Alessandro di Majo, Roberto Natale e Davide Di Pietro.

Lo dimostrano “ascolti di prima serata non degni di reti generaliste”, “cadute di qualità” come il “Party Angels” andato in onda martedì, e “qualche offerta di approfondimento informativo che proprio non incontra il favore degli spettatori”.

Il riferimento non è solo a “Filorosso”, il talk di Antonino Monteleone che su Rai3 ha superato il 3% di share solo una volta in nove puntate e che dopo il 17 novembre andrà in pausa per riprendere dopo Sanremo: il conto dei tre consiglieri vale per tutta l’offerta. “La Rai non può permettersi di scivolare ulteriormente nelle classifiche degli ascolti e di mettere a rischio la propria credibilità e legittimazione presso i cittadini”, aggiungono, chiedendo di intervenire sui palinsesti del 2027 e di discutere subito la riorganizzazione delle news.

E intanto è giallo sulle firme di Report

Poi c’è la questione Report. Il debutto della prima stagione senza Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione a fine agosto e poi approdato a RaiNews, si è fermato a 1.182.000 spettatori e al 6,6% di share, contro il 9,3% dell’esordio di un anno fa. Quasi mezzo milione di telespettatori in meno. Intorno alla trasmissione si è aperto un nuovo giallo: tre giornalisti d’inchiesta starebbero meditando l’addio.

Secondo Lettera43, infatti, Giorgio Mottola, assente persino dalla foto di gruppo e dallo spot di lancio del nuovo ciclo, e comparso di recente, scrive il sito, solo come ospite di “DiMartedì” su La7 e alle presentazioni del suo libro “L’Internazionale nera”, starebbe per passare a “Confidential”, il programma d’inchiesta che Francesco Piccinini conduce sul canale YouTube di Fanpage.

Con lui, sempre secondo il quotidiano online, starebbero meditando il trasloco anche Sacha Biazzo, che come Mottola verrebbe assunto, e Daniele Autieri, come collaboratore. I tempi del passaggio indicati da Lettera43? Dicembre per Mottola, gennaio per Biazzo.

Raggiunto da La Notizia, Biazzo però non conferma né il passaggio a Fanpage né quelle date. Ma se l’esodo si concretizzasse, dopo il suo conduttore Report perderebbe anche tre delle sue firme di punta. Mentre il Parlamento, per vigilare, deve aspettare che La Russa e Fontana scelgano i nomi al posto dei partiti.