Appena dieci giorni fa Pd, M5S e Avs hanno chiesto la dichiarazione di urgenza – che poi è stata bocciata dalla Camera – della proposta di legge firmata dai leader delle opposizioni per vietare l’importazione in Italia di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Giovedì la maggioranza di governo ha bocciato in commissione Esteri la proposta di legge, confessando implicitamente che non c’è mai stata la volontà da parte delle destre di punire Israele, anzi c’è sempre stata complicità con il governo di Tel Aviv. E non è finita qui: il testo arriverà in aula a Montecitorio con un relatore della Lega, Alessandro Giglio Vigna, che esprimerà parere contrario al testo.

Stop al commercio con i coloni israeliani: un altro no dalle destre

La proposta di legge è stata presentata il 4 maggio di quest’anno e porta la firma dei leader di Pd (Elly Schlein), M5s (Giuseppe Conte), Avs (Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli), oltre alla dem Chiara Braga, al pentastellato Riccardo Ricciardi e alla deputata di Avs Luana Zanella. Parte da una considerazione: gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est sono illegali secondo il diritto internazionale e rappresentano uno degli ostacoli principali alla pace, all’autodeterminazione del popolo palestinese e alla soluzione dei due Stati. Da qui la proposta di prevedere il divieto di importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti, controlli doganali più stringenti, il blocco cautelativo delle merci sospette, sanzioni per chi viola il divieto e anche il divieto di pubblicità commerciale di quei prodotti.

I no di quattro Commissioni

Prima del no della Commissione Esteri alla proposta di legge, la Commissione Affari costituzionali aveva espresso parere favorevole ma le Commissioni Giustizia, Finanze, Attività produttive e Politiche dell’Ue avevano espresso parere contrario. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha invece rinunciato ad esprimere il parere, mentre la Commissione Bilancio ha deliberato di chiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica e si esprimerà quindi direttamente all’Assemblea.

La protesta di Boldrini

La dem Laura Boldrini, relatrice della pdl assieme a Fratoianni, ha stigmatizzato la scelta di alcune Commissioni di esprimere parere contrario basandosi su profili eminentemente tecnici, che non tengono conto delle pronunce delle giurisdizioni internazionali, in particolare della Corte internazionale di giustizia e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tali pronunce hanno sancito l’illegalità degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.

Pertanto – ha detto – l’approvazione della proposta di legge in esame appare necessaria, al fine di conformare l’ordinamento italiano ai princìpi fissati dalle citate giurisdizioni sovranazionali, in coerenza con le posizioni assunte da diversi partner europei ed internazionali. Ma tra questi partner, l’Italia non è mai stata.