Calenda perde pezzi, D’Amato lascia Azione: “Partito sempre più a destra”

Azione perde pezzi. A lasciare il partito di Carlo Calenda è Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità nel Lazio ed ex candidato del centrosinistra proprio alla presidenza della Regione. Un passaggio che fa rumore sia per la centralità avuta finora da D’Amato nel partito sia per le modalità. Perché le accuse lanciate al leader Calenda sono chiare: nel mirino finisce lo spostamento verso destra del partito.

Per D’Amato quella di Azione è in questo momento una “mutazione genetica”, come l’ha definita in un’intervista a Repubblica, che sta spostando il partito tanto da essere “sempre più vicino alla destra”, con tanto di accusa a Calenda di essere pronto a diventare “ruota di scorta” di Giorgia Meloni. Così l’ex assessore regionale torna nel Pd, da dove era partito.

Scontro sul sostegno a Gualtieri, D’Amato lascia Azione e accusa Calenda

La rottura si consuma sulla corsa al Campidoglio. D’Amato non ha dubbi sul sostegno a Roberto Gualtieri per un bis da sindaco di Roma. Gualtieri che, negli scorsi giorni, aveva inviato un chiaro messaggio di apertura per un campo larghissimo nella Capitale, che tenesse tutti insieme, dai 5 Stelle ai partiti centristi.

Calenda, in effetti, non ha mai negato di essere propenso a discutere con Gualtieri per sostenere la sua candidatura al bis. Ma l’accelerazione di D’Amato non è piaciuta al leader centrista: “Azione non accetta ultimatum da nessuno, non abbiamo intenzione di andare a destra ma neppure di baciare la pantofola di Bettini per un assessorato”, ha tuonato in mattinata Calenda.

Consumata la frattura con D’Amato, il leader di Azione si è poi detto “abbastanza favorevole a sostenere Gualtieri”, ma con Bettini la situazione è diversa: “Non vogliamo averci a che fare”. È evidente che le trattative con il Pd per l’ingresso in maggioranza e per sostenere Gualtieri non sono chiuse e così Calenda tira in ballo Goffredo Bettini. Che, però, non è di certo il sindaco di Roma e non sarà candidato, con Gualtieri che invece punta a un’alleanza il più larga possibile per essere confermato primo cittadino della Capitale, magari già al primo turno.

Ora dentro Azione si apre una nuova partita, con il rischio che qualcuno – soprattutto a livello romano e laziale – segua D’Amato lasciando il partito. Mentre le discussioni per il sostegno a Gualtieri per le elezioni comunali del 2027 proseguono.