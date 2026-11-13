Da giorni la bozza della legge di Bilancio del governo di Giorgia Meloni sta scatenando critiche e richieste di cambiamento. Una manovra che non piace soprattutto alla Uil, che è letteralmente sul piede di guerra, al punto che l’Esecutivo nazionale del noto sindacato ha annunciato venti iniziative di mobilitazione a livello regionale, sia per chiedere modifiche di alcuni capitoli della manovra economica, sia per sollecitare le Regioni e i Comuni a ridurre il peso della tassazione locale.

Per la Uil, “la rivendicazione di un miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e dei giovani deve essere impostata in modo congiunto a livello nazionale e territoriale. Le iniziative regionali, alcune già realizzate nei giorni scorsi e altre in via di preparazione sino al prossimo 18 dicembre in Puglia, Toscana, Basilicata, Molise, Sardegna, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Sicilia, consentono di affrontare, in modo strutturale e complessivo, la questione del rilancio economico, dell’equità e della lotta alle diseguaglianze, sulla base di proposte discusse e concordate all’interno dell’Organizzazione”.

Manovra, la Uil è sul piede di guerra: “Inaccettabili tagli alla scuola e pensioni”

La Uil ha giudicato positivamente la conferma della detassazione degli aumenti contrattuali, “una proposta voluta e sostenuta con determinazione dalla stessa Uil, perché riconosce il valore della contrattazione e aumenta il potere d’acquisto dei salari. Analogo ragionamento vale per la detassazione dei premi di risultato e anche, seppur parzialmente, per la rimodulazione dell’Irpef. Risultati, questi, che devono essere, comunque, consolidati e ampliati”, si legge in una nota. “Ci sono, invece, altri provvedimenti che presentano alcune criticità. Innanzitutto, la Uil ha manifestato assoluta contrarietà ai tagli alla scuola pubblica. C’è bisogno, infatti, di più investimenti per rafforzare il tempo pieno e per contrastare la dispersione e la povertà educativa, piuttosto che prendere a pretesto il calo demografico per disinvestire”.

“Non è accettabile, inoltre, la mancata rivalutazione delle pensioni, perché da questa deriva la riduzione del potere d’acquisto della popolazione più anziana del nostro Paese. Peraltro, si potrebbe utilizzare, subito, parte degli 850 milioni già stanziati per il prossimo anno, proprio per neutralizzare quella scelta”.

“L’Esecutivo della Uil è assolutamente in disaccordo con l’innalzamento della flat tax, che alimenta disparità fiscali tra i contribuenti, indebolisce la progressività e sottrae risorse al finanziamento dei servizi pubblici”. L’Esecutivo della Uil, infine, ha condiviso e approvato l’intesa sulla riforma del sistema contrattuale e sulla rappresentanza e ha deciso che l’accordo debba essere votato in tutti i consigli confederali regionali, in vista della firma definitiva che sarà apposta al testo il prossimo 14 dicembre.