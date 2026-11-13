Appello (a vuoto) di Eisenkot a Netanyahu

“La sicurezza di Israele non è in bilico né attende i processi politici”: lo ha scritto giovedì mattina su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che rivendica per il governo il diritto di ordinare all’esercito “eliminazioni mirate a Gaza” senza il permesso dell’opposizione né di “alcun organo giuridico”.

Il raid israeliano era arrivato qualche ora prima, quando la mezzanotte era passata da poco. Aveva colpito il reparto di chirurgia dell’ospedale Nasser di Khan Younis, dove la Difesa civile di Gaza conta almeno sei morti e più di 20 feriti. Fra i morti c’è il chirurgo Rezik Abushira. Lo hanno riconosciuto i colleghi. E c’è un paziente con disabilità, ha raccontato al New York Times un paramedico dello stesso ospedale. L’esercito e lo Shin Bet sostengono di aver colpito un alto comandante di Hamas che si nascondeva nell’ospedale e lo sostengono senza fornire prove, ha annotato l’Associated Press. Dal cessate il fuoco dell’ottobre 2025 i raid israeliani hanno ucciso 1.622 persone secondo le autorità sanitarie della Striscia, in quello che Amnesty International dal dicembre 2024 chiama genocidio.

Mercoledì Gadi Eisenkot, incaricato di formare il nuovo governo, aveva scritto al primo ministro uscente di evitare le “mosse pericolose” che possono aspettare il giuramento del prossimo esecutivo. Aspettano anche le tende. Sono oltre 150.000, comprate da agenzie e governi, e restano fuori dalla Striscia perché manca il permesso israeliano, ha detto lo stesso giorno il portavoce delle Nazioni Unite. Il capo degli affari umanitari dell’Onu Tom Fletcher chiama tutto questo “punizione collettiva” e ha messo in fila le risposte che ha ricevuto dai ministri degli Esteri: prima delle elezioni israeliane i progressi sarebbero stati difficili e “ora ci viene detto di aspettare la formazione di un governo”.