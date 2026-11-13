Il Cresme prevede per il 2050 più case che famiglie e 3,7 milioni di nuclei senza alloggio. E il fondo affitti è a secco dal 2023.

Avremo più case che famiglie. Eppure più di una famiglia su tre resterà fuori dalla porta, perché la casa che si libera sarà troppo cara oppure starà nel posto sbagliato, ed è questa la previsione per il 2050 che il Cresme, il centro di ricerca romano sul mercato delle costruzioni, ha presentato mercoledì a Roma.

I numeri li riassume Collettiva: anche rimettendo sul mercato tutte le abitazioni liberate il 37 per cento delle famiglie (3,7 milioni) resterà senza un alloggio adeguato, 1,77 milioni perché il reddito non basta e 1,94 milioni perché lì dove vivono l’offerta manca. Le case libere arriveranno dalle eredità. Fra il 2026 e il 2050 la ricerca ripresa da Collettiva conta circa 13,7 milioni di pratiche di successione con immobili: case che finiranno occupate dai parenti, congelate fra comproprietari o piantate in comuni lontani da quelli in cui gli eredi vivono e lavorano.

Per ora corre la domanda, visto che fra il 2019 e il 2024, ricostruisce Collettiva, l’Italia ha perso 698mila residenti e guadagnato 822mila famiglie con appena 508mila abitazioni in più, e secondo il Cresme la crescita dei nuclei durerà fino al 2037, quando la curva comincerà a piegarsi.

Emergenza abitativa: il presente in affitto

Il futuro ha già un indirizzo. L’Istat conta per il 2025 oltre 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta e quasi la metà, 999mila, paga un affitto, che è esattamente il punto in cui la povertà diventa una questione di casa: fra chi sta in locazione l’incidenza arriva al 20,9 per cento, mentre fra i proprietari si ferma al 4,5.

E i canoni corrono. Nel primo semestre di quest’anno Immobiliare.it Insights ha misurato un affitto medio di 14,7 euro al metro quadro, il 2,9 per cento in più di dodici mesi prima. Chi resta indietro finisce nelle statistiche del ministero dell’Interno, che per il 2025 registra 37.122 provvedimenti di sfratto, di cui 26.632 per morosità. Le richieste di esecuzione arrivate all’ufficiale giudiziario sono state 61.856 e gli sfratti eseguiti 18.292: cinquanta al giorno, domeniche comprese.

Davanti a questi numeri lo Stato ha scelto la sottrazione. Il Fondo nazionale per il sostegno all’affitto, che nel 2022 distribuiva 330 milioni, dal 2023 non riceve più un euro dal bilancio statale, come ricostruisce il dossier della Camera dei deputati sulle politiche abitative. Nelle graduatorie comunali per una casa popolare aspettano oltre 650mila famiglie (almeno 1,4 milioni di persone) mentre se ne assegnano fra 15 e 20mila l’anno, e questo significa che a lista ferma e al ritmo migliore chi è in coda oggi entra nel 2058, otto anni dopo la data delle previsioni del Cresme. E intanto le case ci sono già: l’Istat ne conta 9,5 milioni non occupate o abitate solo da non residenti, più di una su quattro nel censimento del 2023.

Gli stessi 970 milioni

Poi c’è il Piano casa, la bandiera del governo. Il decreto-legge 66 del 7 maggio stanzia 970 milioni fra il 2026 e il 2030 e li copre azzerando le autorizzazioni del vecchio Piano casa Italia, che valevano esattamente la stessa cifra. Lo stesso denaro con un nome nuovo. Sei giorni dopo al Senato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (FdI) parlava di fino a 10 miliardi per oltre 100mila alloggi in dieci anni, mentre il resto della cifra resta appeso a una quota ancora senza numero del Fondo sociale per il clima europeo e ai contributi per la rigenerazione urbana che dovrebbero arrivare ai comuni.

Secondo la stessa ricerca del Cresme ripresa da Collettiva, nel 2050 il 34,5 per cento della popolazione avrà più di 65 anni e chi vive solo passerà dal 36,5 al 41,1 per cento delle famiglie, in un patrimonio edilizio che andrà adattato a nuclei piccoli e anziani. Avremo le case, appunto. L’erede riceverà le chiavi di un alloggio in un paese che si svuota e intanto continuerà a pagare l’affitto in città.