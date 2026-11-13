Sondaggi politici, spunta Di Battista: quanto vale Schierarsi e perché può essere un problema per il campo largo

La grande novità degli ultimi sondaggi non riguarda tanto la sfida tra centrodestra e campo largo, quanto la rilevazione, per la prima volta negli ultimi mesi, del potenziale elettorale di Alessandro Di Battista e della sua associazione Schierarsi. Secondo il sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta, una prima rilevazione dà per l’ex deputato dei 5 Stelle un dato superiore al 2%.

Questi due punti percentuali rischiano di essere fondamentali nella sfida tra le due coalizioni: perché, se a destra è Futuro Nazionale a sottrarre voti a Giorgia Meloni, a sinistra potrebbe essere Di Battista a mettere in difficoltà il fronte progressista. Non è un caso che il sondaggio di Only Numbers vede il centrodestra avanti, anche se va detto che si tratta di una rilevazione tradizionalmente più favorevole ai partiti oggi al governo che non al campo largo.

Sondaggi elettorali, Di Battista vale più del 2% dei consensi

Nelle intenzioni di voto tra i singoli partiti, in testa c’è sempre Fratelli d’Italia: il partito della presidente del Consiglio raccoglie il 28,2% dei consensi, in crescita dello 0,6% rispetto alla rilevazione di fine ottobre. Insegue il Pd, che perde però lo 0,4%e si ferma al 20,4%, restando a quasi otto punti di distanza da Fratelli d’Italia. In netta crescita c’è invece il Movimento 5 Stelle: +1,2% e dato attuale all’11,6%.

Forza Italia cresce leggermente (+0,1%) al 7,6% ed è davanti a Futuro Nazionale, in calo dello 0,3% al 6,5%. In flessione di mezzo punto percentuale Avs, al 6%, così come la Lega che perde la stessa percentuale di consensi e si ferma al 6%. Azione è in lieve calo al 3,3% mentre Italia Viva è stabile al 2,2%. Come detto, per la prima volta questo sondaggio rileva anche Schierarsi, il movimento guidato da Alessandro Di Battista: il suo debutto è molto positivo, al 2,2%.

Andando avanti troviamo +Europa all’1,1%, Progetto Civico di Alessandro Onorato all’1,1% (in crescita dello 0,3%), Noi Moderati all’1,1%, Sud chiama Nord allo 0,8% e Più Uno (di Ruffini e Gabrielli) allo 0,5%. Gli altri partiti, complessivamente, raccolgono l’1,4%, in calo del 2,6%: probabilmente un segno che parte dei loro voti sia finito nella lista di Di Battista. A scendere, nettamente, sono anche gli astenuti e gli indecisi, ora al 41%.

La sfida tra campo largo e centrodestra: i tre possibili scenari

Il sondaggio di Only Numbers considera anche il dato delle coalizioni, ipotizzando tre diversi scenari. Il primo è quello attuale, con il campo largo senza un leader definito. In questo caso, il centrodestra senza Vannacci si attesta al 43,7% contro il 42,9% del fronte progressista.

Se invece fosse Giuseppe Conte il leader del campo largo, il centrosinistra otterrebbe il 41% dei consensi contro il 42,7% del centrodestra. La situazione sarebbe, quindi, quasi invariata. Infine, con Elly Schlein candidata progressista a Palazzo Chigi a festeggiare sarebbe Meloni: il campo largo si fermerebbe al 40,2% contro il 43,8% del centrodestra.