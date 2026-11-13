Reddito di cittadinanza, il campo largo ci riprova: “Sarà parte del programma”

Per i 5 Stelle il Reddito di cittadinanza 2.0 sarà parte del programma del campo largo, ma la discussione è ancora in corso.

L’intesa sull’invio di armi all’Ucraina non è stata trovata, congelando il programma del campo largo, ma sul Reddito di cittadinanza le divergenze sono sicuramente meno. Tanto che Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, assicura che il nuovo Reddito di cittadinanza “sarà parte del programma di coalizione”.

In realtà resta ancora un po’ di freddezza, soprattutto da alcuni degli alleati. La condivisione è indubbia sulla necessità di una misura in grado di contrastare la povertà e su questo neanche Italia Viva ha perplessità. Da capire però la sua forma e, forse, anche il nome.

Reddito di cittadinanza, il campo largo si confronta sul programma

Il punto sarà affrontare a partire da domani mattina, quando è fissata la call sui temi di lavoro, salari e pensioni. Una prima riunione si è già tenuta ieri, ma domani si entrerà nel vivo, prima degli altri due appuntamenti di domenica e lunedì.

Per ora non si è parlato di Reddito di cittadinanza, ma soltanto delle proposte già presentate insieme in questi anni, come il salario minimo o la riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio. Sul Reddito di cittadinanza apre anche Alessandro Onorato, leader di Progetto Civico, che lo ritiene “il minimo in un Paese civile” e che pensa che comunque vada migliorato.

Ogni volta che si parla di Reddito di cittadinanza, dall’altra parte il copione è sempre lo stesso: la destra torna all’attacco, utilizzando il solito ritornello dell’assistenzialismo per fare campagna elettorale e attaccare il centrosinistra. Eppure il problema della povertà, sempre più grave nel Paese, continua a essere ignorato. Anche dall’ultima Manovra, che per i redditi bassi fa poco e niente. Il campo largo prova quindi ad accelerare sul programma con le misure a favore degli ultimi, con la promessa di Angelo Bonelli che si chiuderà entro il 30 novembre.