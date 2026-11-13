Siamo già in campagna elettorale e il Reddito di cittadinanza torna nel mirino

Campagna elettorale che vai, attacco al Reddito di cittadinanza (Rdc) che trovi. Così, non appena la misura bandiera del M5S – abolita nel 2023 dal governo Meloni – è tornata al centro del dibattito pubblico, rilanciata proprio dall’ex premier Giuseppe Conte che l’ha posta quale elemento irrinunciabile del programma del campo progressista, ecco che la destra ha ricominciato a lanciare strali. Negli ultimi giorni i quotidiani tradizionalmente vicini al governo hanno rispolverato un evergreen: le truffe. Due esempi su tutti: “Reddito di cittadinanza: truffa da 1,7 miliardi” (La Verità, 7 novembre); “La follia del reddito grillino: 4 assegni su 5 erano truffe” (Libero, 8 novembre). Nel primo caso, La Verità ha rilanciato le dichiarazioni della ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, che a Quattro di sera, su Rete 4, ha affermato: “I numeri dell’Inps parlano chiaro: tra Reddito e Pensione di cittadinanza gli indebiti accertati superano 1,7 miliardi di euro”. Nel secondo, invece, Libero ha riportato le affermazioni di Fabio Vitale, componente del Cda dell’Istituto di previdenza, secondo cui “sulle domande 2019-2021, oltre l’82% delle posizioni controllate dalla Guardia di Finanza è risultato irregolare”.

I numeri

Navigando sul sito dell’Inps non si trovano notizie ufficiali al riguardo. Fatto curioso se si considera la discreta mole di comunicazioni che l’ente veicola all’esterno, come la nota stampa del 2 novembre: “Lucca Comics & Games 2026: i giovani diventano protagonisti delle carte Inps”. A gennaio 2025, diffondendo i dati di consuntivo post-abolizione della misura, le Fiamme Gialle parlarono invece di poco più di 62mila irregolarità riscontrate sul Rdc e di 665 milioni percepiti da soggetti che non ne avevano diritto. In entrambi i casi, trattandosi di un provvedimento che ha riguardato (in media) 3,3 milioni di persone l’anno e il cui stanziamento totale ha superato i 34 miliardi, gli abusi non hanno quindi superato il 2%.

il precedente

Ma è vero, come dicono i detrattori, che la misura fu varata senza prevedere controlli preventivi? No. Anzi, nel 2019 l’Inps, all’epoca guidato da Pasquale Tridico, istituì un’apposita direzione Antifrode creando convenzioni ad hoc con il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e la stessa GdF. Dal 2019 al settembre 2022 sono state perciò respinte oltre 1,7 milioni di domande, fatte decadere 871mila richieste e revocati 214mila sussidi per un totale di 11 miliardi non erogati. A riprova di ciò, il 3 agosto 2023, in Parlamento, Calderone stimò i pagamenti indebiti ricevuti fra il 2019 e il 2023 da circa 37mila percettori irregolari del Reddito in circa 506 milioni: poco meno dell’1% per una spesa indebita dell’1,6%.

no comment

Silenzio di tomba, invece, sulle truffe sull’Assegno di inclusione (Adi), la misura che dal 2023 – insieme al Sfl – ha sostituito il Rdc. Mercoledì alla Camera, rispondendo a un’interrogazione con cui il 5 Stelle Dario Carotenuto chiedeva numeri in merito, il governo ha divagato. Basta però fare un giro in Rete per scoprire che le truffe sull’Adi ci sono eccome. L’ultima, clamorosa, è di pochi giorni fa: la GdF di Fermo ha scoperto una creator di OnlyFans che ha evaso il fisco per 140mila euro incassando pure l’assegno. Proprio così.

divanista a chi?

L’altro grande tormentone è – ancora – quello sui cosiddetti “divanisti”. Ma anche in questo caso la propaganda della destra si scontra con i numeri ufficiali. A dicembre 2021 l’Anpal (soppressa nel 2024) precisò che 546.598 beneficiari del sussidio avevano attivato nuovi rapporti di lavoro mentre erano in misura. Se si considerano anche coloro i quali avevano già un contratto in essere al momento del primo accesso al beneficio, il conto sale a 724.494 persone. Che sul divano, tuttalpiù, si sedevano la sera per riposarsi dopo la giornata di lavoro.