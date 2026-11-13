Suppletive a Chieti, Castaldi (M5s) lancia D’Amico: “Primo test di campo largo verso le elezioni politiche”

Domenica 15 e lunedì 16 novembre gli elettori del collegio di Chieti tornano alle urne per eleggere un deputato. Il seggio è rimasto vuoto dopo le dimissioni del leghista toscano eletto in Abruzzo, Alberto Bagnai, nominato all’Antitrust. Quattro i candidati. Per il centrodestra corre il consigliere comunale di Chieti, Mario Colantonio, della Lega. Per il centrosinistra c’è Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo, consigliere regionale e già sfidante di Marco Marsilio alle regionali del 2024. Completano la scheda Massimo Pasqualon, per la lista Bandecchi, e Danilo Ranieri, per Italia Domani di Rizzo. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci non ha presentato nessuno. Ne abbiamo parlato con Gianluca Castaldi, ex sottosegretario del Movimento 5 Stelle ed ex coordinatore regionale del partito in Abruzzo.

Castaldi, che significato ha questo voto?

“È la prima elezione in cui potrebbe esserci il campo largo politico. Ed è anche l’ultima prima delle politiche, non ce ne sono altre. È un bel segnale che potremmo dare, come provincia, a tutta l’Italia”.

Mettersi d’accordo sul candidato è stato difficile?

“No, c’è stata una convergenza immediata, anche perché avevamo già fatto un gran lavoro. Quella convergenza l’avevamo avuta anche alle regionali, proprio su D’Amico, che era il candidato presidente. Quindi è stato facilissimo”.

Però alle ultime regionali D’Amico ha perso. Ha senso ricandidarlo in un seggio che era della Lega? Vi sentite così forti?

“Sulla costa e nelle grandi cittadine abbiamo già vinto con lui. Ha perso, purtroppo, nella provincia dell’Aquila, con risultati bulgari che avevano compensato la costa. Ricordo una legge mancia, passata alle cronache di allora, che ha fatto il suo dovere proprio nelle aree interne…”.

Vannacci non ha presentato un suo candidato. Perché?

“Secondo me perché non ne aveva la forza. E poi, in verità, sono tutti proiettati alle politiche, quindi, immagino, nessuno si è voluto bruciare”.

Quindi chi parla di un prima prova di avvicinamento Futuro Nazionale-centrodestra, sbaglia?

“Credo proprio di sì. E’ solo questione di mancanza di forza”.