L’Europa si mette d’accordo su chi dovrà rappresentarla ai negoziati di pace per l’Ucraina. Peccato che Mosca non abbia ancora invitato la squadra scelta dai leader europei e, almeno per ora, mostri scarso interesse ad accoglierla. A Dublino arriva l’intesa di principio su un formato che comprende Commissione, Consiglio europeo e cinque Paesi, tra cui l’Italia. Ma mentre Bruxelles reclama un posto ai colloqui, annuncia nuove sanzioni contro la Russia. Due strategie che l’Unione considera complementari, ma che sollevano interrogativi sulla loro efficacia diplomatica.

Accordo in Ue sui negoziatori per l’Ucraina, che però Mosca non vuole al tavolo

A formalizzare l’intesa è il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “La sicurezza dell’Europa inizia prima di tutto in Ucraina”, afferma, spiegando che i leader hanno concordato una squadra composta dalle istituzioni comunitarie e dal gruppo E5 della coalizione dei volenterosi: Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. L’obiettivo è partecipare al processo negoziale, affrontando la sicurezza del continente e le garanzie da offrire a Kiev. Ma un accordo tra europei non equivale a un invito da parte della Russia. Palazzo Chigi rivendica il risultato. La composizione del gruppo, sottolineano fonti della presidenza del Consiglio, segue la proposta avanzata da Giorgia Meloni in una lettera a Costa.

Doccia fredda

Per l’Italia è il riconoscimento di un ruolo nel nucleo dei Paesi chiamati a rappresentare gli europei. Ma lo stesso governo ammette che bisogna ancora definire il mandato politico e negoziale della delegazione. E soprattutto resta da vedere quali interlocutori la Russia sarà disposta ad accettare. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, chiarisce che gli europei potranno essere coinvolti “quando vedremo che hanno l’intenzione sincera di contribuire al processo di pace”. Nessuna porta definitivamente chiusa, dunque, ma neppure un invito. Ben più brusco il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, secondo cui “nessuno ha ancora invitato l’Ue ai negoziati”.

Solite strategie

L’ex presidente prende di mira anche l’Alta rappresentante Kaja Kallas, escludendo un confronto con lei e ricorrendo a un insulto personale. Per Bruxelles il punto è opposto: non può essere Mosca a decidere chi rappresenta l’Europa. “Solo l’Ucraina ha la legittimità di decidere sulle questioni riguardanti il proprio territorio e la propria sovranità”, insiste Costa. L’Unione vuole essere coinvolta nella ricostruzione, nel futuro europeo di Kiev e nella definizione delle garanzie di sicurezza, in coordinamento con Nato e coalizione dei volenterosi. Una rivendicazione fondata sul fatto che l’esito della guerra inciderà sugli equilibri dell’intero continente.

Intanto, però, Bruxelles non intende allentare la pressione economica sulla Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia il ventiduesimo pacchetto di sanzioni: “Dobbiamo mantenere la pressione al massimo sulla Russia”. L’Unione considera le misure uno strumento per convincere Mosca a negoziare. Ma la scelta solleva una questione politica: come conciliare la ricerca di un dialogo con nuove misure coercitive che il Cremlino contesta?

Distanze

La distanza tra le posizioni emerge anche dalle indiscrezioni sulle richieste russe ai colloqui di Abu Dhabi. Secondo la Bild, Mosca avrebbe avanzato condizioni che comprendono l’assenza di truppe europee in Ucraina, il mantenimento dei territori occupati e il controllo dell’intero Donbass, oltre a ipotesi riguardanti Finlandia e Moldavia. Peskov ha però smentito che la Russia abbia chiesto l’uscita della Finlandia dalla Nato.

Il risultato di Dublino resta così sospeso. L’Europa ha individuato chi dovrà rappresentarla, ma non ha ancora la certezza di partecipare ai prossimi negoziati. E mentre Mosca ne mette in dubbio le intenzioni, Bruxelles risponde insistendo sulle sanzioni. Il rischio è che lo scontro sulle condizioni della partecipazione europea finisca per rallentare proprio quel confronto diplomatico che dovrebbe portare alla fine della guerra.