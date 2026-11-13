Zelensky e la frecciata a Meloni: “Da quanto tempo…? Sei tu che non volevi vedermi”. Una battuta, con un fondo di verità politica

Una battuta, forse. Ma con un fondo di verità politica. “È tanto tempo che non ci vediamo”, dice Giorgia Meloni a Volodymyr Zelensky. “Tu non volevi…”, replica sorridendo il presidente ucraino. La premier si schermisce con un “Nooo…”, tra baci e abbracci. Lo scambio, avvenuto durante il bilaterale di Dublino e diffuso su X, dura pochi secondi. Ma riporta alla luce una contraddizione: Meloni ribadisce il sostegno militare a Kiev, senza farne una bandiera politica, mentre la Lega vuole fermare nuovi invii di armi. Una frattura che attraversa il governo proprio mentre l’Ucraina chiede continuità negli aiuti.

Zelensky punzecchia Meloni. Pesa lo scontro nel governo sulle armi

Nell’incontro Zelensky ha aggiornato la presidente del Consiglio sui negoziati, dagli incontri ad Abu Dhabi alle prossime iniziative diplomatiche. “È importante che l’Europa sia pienamente coinvolta nel processo”, ha scritto il leader ucraino, richiamando le garanzie di sicurezza e il futuro del continente. Al centro del colloquio anche le esigenze di difesa di Kiev, dopo gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture energetiche. Meloni ha confermato la posizione italiana. Le fonti italiane si sono affrettate a ridimensionare la frase di Zelensky: “Solo una battuta”, in un clima di assoluta cordialità. Non ci sono elementi per attribuirle il valore di un’accusa alla premier. Eppure il siparietto intercetta una difficoltà politica reale.

Due linee inconciliabili

La linea internazionale di Palazzo Chigi e quella rivendicata da Matteo Salvini sull’invio delle armi non coincidono più. La presidente del Consiglio difende la continuità del sostegno all’Ucraina; il suo vicepremier insiste sulla necessità di cambiare rotta. Lo scontro è esploso attorno al tredicesimo pacchetto di aiuti militari. Il Carroccio ha manifestato la propria contrarietà, arrivando ad auspicare che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista, non firmasse il provvedimento.

Non una semplice divergenza di accenti: la Lega vuole lasciare agli atti il proprio no a ulteriori forniture. E la questione coinvolge direttamente un ministro chiamato a dare seguito alle decisioni dell’esecutivo mentre il suo partito le contesta. Salvini chiede di “costringere le parti in guerra a sedersi a un tavolo di pace”. A suo giudizio, “da quattro anni e mezzo la formula sanzioni e armi non ha fermato il conflitto”. E aggiunge che per le famiglie italiane è “anche una questione economica”.

Interrogato sul ritardo della firma di Giorgetti, il leader leghista nega che si sia discusso soltanto nel Carroccio: “Non penso che nessuno con tranquillità e agilità invii mezzi militari in un teatro di guerra”. Per il 2027, sostiene, occorre puntare sulla diplomazia, perché “ci sono finalmente tavoli aperti”.

La difesa

A difendere la linea del governo interviene il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Siamo sempre stati dalla parte dell’Ucraina”, afferma, ricordando il tredicesimo pacchetto e gli aiuti alla popolazione civile e alla rete elettrica. Ma precisa: “Non siamo mai stati in guerra con la Russia, non siamo in guerra con la Russia”. Una puntualizzazione che mostra quanto sia necessario calibrare ogni parola su un tema che divide la coalizione.

In mezzo c’è Meloni. Da un lato non vuole incrinare gli impegni assunti con Kiev e con gli alleati europei; dall’altro deve gestire la resistenza della Lega. Anche la comunicazione diventa una questione di equilibrio: continuare a sostenere l’Ucraina, ma senza enfatizzare una scelta che può risultare impopolare presso una parte dell’elettorato.

È una lettura politica, non una motivazione dichiarata dalla premier, ma aiuta a spiegare il divario tra le rassicurazioni internazionali e le tensioni interne. La battuta di Zelensky, dunque, resta una battuta. Il conflitto nella maggioranza, invece, è concreto: a Kiev l’Italia promette continuità, mentre uno dei partiti di governo chiede di interrompere l’invio di nuove armi. E la premier deve tenere insieme due posizioni che diventano sempre più difficili da conciliare.