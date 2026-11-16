Sondaggi politici, Conte avanti su Schlein alle primarie: decisivo il voto degli elettori di Pd e Avs

Giuseppe Conte resta il favorito alle primarie del centrosinistra. Gli ultimi sondaggi confermano il trend che emerge ormai con chiarezza da mesi: il leader del Movimento 5 Stelle ha ottime possibilità di sconfiggere Elly Schlein, soprattutto grazie ai voti degli elettori di Pd e Avs, pronti a sostenere – almeno in parte – l’ex presidente del Consiglio.

Il sondaggio dell’Istituto Piepoli per RaiNews24 evidenzia per Conte un vantaggio, in caso di sfida a due alle primarie, che al momento è abbastanza largo. Un vantaggio che deriva dal completo sostegno degli elettori pentastellati, ma anche da una buona percentuale di voti tra chi sostiene il Pd e Avs.

Sondaggi elettorali, alle primarie del campo largo Conte in netto vantaggio su Schlein

Partiamo dal dato complessivo, considerando quindi tutti gli elettori del centrosinistra: Conte si attesta al 58% in caso di sfida a due, con un netto vantaggio rispetto al 42% di Schlein. Entrando nel dettaglio dei singoli elettorati, partiamo dalle risposte di chi vota Movimento 5 Stelle: gli elettori pentastellati preferiscono Conte nel 96% contro il 4% di Schlein, segno di un’alta fedeltà nei confronti del loro leader.

Ben diverso il discorso per gli elettori del Pd: il 71% voterebbe per la sua segretaria, ma ben il 29% dei dem è invece pronto a votare per Conte alle primarie. Un dato significativo e che rischia di fare la differenza per la scelta del leader del campo largo. Conte, inoltre, viene preferito a Schlein anche tra gli elettori di Avs: 57% contro 43%.

La fiducia nei due leader progressisti

Il sondaggio di Piepoli considera anche il dato sulla fiducia dei due leader del campo largo. Per quanto riguarda Schlein, sostiene di avere molta fiducia il 6% degli elettori, abbastanza il 19%, poca il 26% e per nulla 39% mentre non si esprime il restante 10%. La fiducia in Schlein è soltanto al 73% tra gli elettori del Pd e scende sotto il 50% tra quelli di Avs (42%) e M5s (41%).

Per quanto riguarda Conte, ha molta fiducia nei suoi confronti l’11% degli intervistati e abbastanza il 19%, mentre risponde poca il 25% e per nulla il 36%, a fronte di un 9% senza opinione. Il dato complessivo di fiducia è quindi superiore a quello di Schlein. Se andiamo a guardare tra u singoli partiti, Conte fa il pieno tra gli elettori pentastellati (85%) ma va bene anche tra quelli Avs (61%) e Pd (47%).