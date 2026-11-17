La priorità non cambia: la Manovra deve restare nel segno dell’austerità. Il vertice di governo sulla Manovra ha portato a una conclusione: la volontà è quella di “mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”.

Un messaggio chiaro a chi sperava di rivedere alcune norme della Manovra considerate poco più che una mancia elettorale, ma anche a chi sperava in misure che possano realmente stimolare la crescita. Nulla di tutto ciò, perché sono Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti a fissare la linea rossa che sembra voler dire al Parlamento che la legge di Bilancio non si cambia e che l’impianto resta quello uscito dal Consiglio dei ministri, pur avendo scontentato praticamente tutti.

Manovra, modifiche solo con coperture e concordate col governo: mortificato il Parlamento

Il principio delle coperture è chiaramente sacrosanto, ma sottintende due cose: da una parte che non verranno accettate proposte che incidono realmente sui conti, neanche in caso di coperture trovate attraverso misure di qualsiasi genere; dall’altro c’è l’inflessibilità del governo che vuole mantenere la Manovra così com’è, senza toccare i bonus, le mancette dal sapore elettorale e neanche alcuni dei tagli previsti.

Gli emendamenti, spiegano dalla maggioranza, dovranno essere “concordati”, lasciando sempre meno spazio al Parlamento, soprattutto alle opposizioni. I pilastri delle modifiche dovrebbero riguardare le pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza, con interventi già annunciati dallo stesso governo e su cui le Camere avranno un ruolo marginale, se non di veri e propri passacarte delle decisioni di Chigi e Mef.

Il nodo pensioni, tra rivalutazioni e Quota 64 in bilico

Resta poi da risolvere il problema delle pensioni, con la Lega che sperava nella Quota 64, tagliata fuori dalla Manovra: l’obiettivo resta quello di introdurla nel 2027 con un altro provvedimento, ma che i fondi siano sufficienti è tutt’altro che certo. Soprattutto in considerazione della vera priorità del resto della maggioranza: l’adeguamento della rivalutazione delle pensioni, provando ad alzare gli assegni anche oltre quattro volte il minimo, tagliate dallo stesso governo. E del fondo per le pensioni che servirebbe per la Quota 64, pari a 850 milioni, se ne parlerà probabilmente non prima di gennaio. Sempre che i fondi ci saranno ancora dopo l’assalto parlamentare alla Manovra.