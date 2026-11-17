Bruxelles prende posizione e offre garanzie a Unicredit: la proposta di acquisizione di Commerzbank riceve il via libera dalla Commissione Ue e anche la certezza che lo stesso esecutivo comunitario è pronto a intervenire in caso di opposizione da parte del governo tedesco. L’operazione non presenta problemi di concorrenza e, all’opposto, viene promossa a pieni voti dalla Commissione che spinge per “il consolidamento transfrontaliero del settore bancario”, in modo da “superare la frammentazione economica nazionale” e rafforzare il mercato unico “migliorando la competitività delle banche dell’Ue e la loro capacità di finanziare l’economia europea”.

La Commissione non si limita ad approvare l’operazione, ma la vicepresidente, Teresa Ribera, si spinge oltre sostenendo che “l’Europa ha bisogno di banche più solide, in grado di competere, crescere e sostenere le nostre imprese e le nostre famiglie”, ma anche garantendo che in caso di iniziative di un governo nazionale, ovvero di quello tedesco, per impedire l’acquisizione, l’Ue potrebbe “reagire di conseguenza”. Insomma, l’Ue avverte Berlino, anche se ormai l’opposizione tedesca all’operazione si è decisamente affievolita negli ultimi mesi, anche dopo il confronto, positivo, avviato tra i due istituti. L’unica condizione posta da Bruxelles è che la crescita non avvenga “a scapito dei clienti”.

La scalata di Unicredit a Commerzbank prosegue: i prossimi passi

Il via libera dall’Antitrust europea, arrivato nelle stesse ore del disco verde della Fed, segue quello della Bce e avvicina il controllo della banca tedesca: per completare l’iter mancano solo due passaggi, dalla Dg Fisma e dall’Autorità di mercato polacca, previsti entro la fine del mese. A quel punto l’offerta diventerà efficace e le ultime operazioni dovrebbero portare Unicredit ad assumere il controllo di Commerzbank nel primo trimestre del nuovo anno.