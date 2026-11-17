I numeri dei bonus sociali per luce e gas nel resoconto di Arera per il 2025: le cifre sui beneficiari e sulla suddivisione territoriale.

Oltre quattro milioni di bonus sociali. Un importo stimato di quasi 1,3 miliardi utilizzato per abbassare i costi delle bollette di luce e gas delle famiglie italiane. È Arera a fare il bilancio del 2025: i bonus sociali erogati sono stati 4,3 milioni, a cui aggiungere il contributo straordinario di 200 euro previsto per i nuclei con Isee superiore alla soglia del bonus ma inferiore ai 25mila euro: una misura destinata a 3,4 milioni di famiglie per 683 milioni di euro di spesa.

Nel Rapporto sugli esiti del monitoraggio sull’erogazione dei bonus sociali dell’Autorità, viene analizzato il periodo che va da gennaio a dicembre del 2025, suddiviso per le due diverse misure in favore delle famiglie in difficoltà.

I numeri per le bollette elettriche e del gas

Per quanto riguarda la bolletta elettrica, i nuclei beneficiari sono stati 2,7 milioni, in calo rispetto ai 2,8 milioni dell’anno precedente. Per il gas, invece, parliamo di 1,6 milioni, anche in questo caso in flessione rispetto agli 1,7 milioni del 2024. La riduzione della platea è stata del 4,6% per il settore elettrico e del 6,2% per le bollette del gas.

Ad aumentare, dell’11%, sono invece i bonus elettrici per disagio fisico, riconosciuti agli utilizzatori di apparecchiature elettromedicali salvavita, pari a circa 86.000. La variazione potrebbe essere una conseguenza dell’aumento dei costi dell’energia e di una conseguente crescente consapevolezza sull’esistenza dell’agevolazione.

I bonus sociali per regione e area geografica

Il maggior numero di percettori di bonus per le forniture elettriche rispetto al totale di quelle domestiche attive si registra in Campania (17,1%), seguita da Sicilia, Lombardia e Puglia. Anche per il contributo straordinario, le regioni con percentuali più alte sono quelle del Sud e delle Isole. Il Sud è l’area con maggiore incidenza di beneficiari per il bonus elettrico (35%).

Per il gas a prevalere è invece la Lombardia (15,9%), seguita da Campania (13,6%) e Lazio (10,2%). La percentuale più alta di famiglie che percepiscono l’aiuto economico rispetto alle forniture domestiche regionali è maggiore nel Sud (31,8%) e soprattutto in Campania (17%), Calabria (15%) Puglia (12%) e Sicilia (12%).