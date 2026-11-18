Una valanga di emendamenti sommerge la Manovra che sembra non piacere a nessuno. Sono circa 7mila le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio depositate alla Camera, secondo fonti parlamentari. I circa 7 mila emendamenti – dopo la scadenza delle 18 ne erano stati conteggiati oltre 6.600 ma ne sono presenti ancora altri da catalogare – sono il numero più alto registrato nelle Manovre realizzate nel corso della legislatura.

La Manovra sommersa da una valanga di 6.600 emendamenti

Al disegno di legge di Bilancio per il 2023 ne furono depositati circa 3mila, per il 2024 e il 2025 poco più di 4.500, lo scorso anno circa 6mila. Il centrodestra ne ha presentati duemila: 307 da FdI, 800 da Forza Italia e circa 900 dalla Lega. Il resto sono arrivati dalle opposizioni: in particolare sono circa 1.600 quelli firmati dal Pd e 1.500 quelli siglati M5S. Figurano anche 18 emendamenti unitari (Pd, M5S, Avs e Iv) delle opposizioni.

Alta tensione poi rientrata nel campo largo

Alla fine di una giornata di confronto serrato, il centrosinistra ha chiuso il cerchio. Si va dal salario minimo agli investimenti nella scuola, dal rifinanziamento della sanità al fondo affitti. Fino alle rivalutazioni delle pensioni. Un lavoro lungo segnato anche da momenti di tensione con la sospensione dei lavori da parte del Movimento 5 Stelle. I pentastellati avevano denunciato lo ‘stop’ alle coperture tramite la tassazione degli extraprofitti di banche, società energetiche e “lobby delle armi” da parte di Italia Viva. Tanto da portare i Cinque Stelle ad abbandonare i lavori.

Non che ci siano stati ‘scontri’ o prove di forza, ma il Movimento, ha fatto sapere, è fermo nel chiedere che, tra le coperture, entrino anche gli extra profitti. E alla fine l’ha spuntata. Gli extraprofitti entrano negli emendamenti del centrosinistra come copertura alle proposte di modifica.

Le bandierine delle destre

Per prevenire l’abbandono dei neonati, FdI propone un fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2027 per istituire le ‘culle per la vita’, punti d’accoglienza con sistemi di climatizzazione, videosorveglianza non identificativa e allarmi collegati ai servizi sanitari. La Lega chiede 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre del prossimo anno rispetto ai 6.800 attuali. Su spinta di FI e Lega si cerca di dare una risposta alle penalizzazioni nelle pensioni delle Forze dell’Ordine. Dovrebbero servire circa 48 milioni l’anno.

La Manovra introduce una flat tax all’1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori fino ad un massimo di 2.500 euro. FdI propone di estendere la proposta ai neoassunti. Tra gli emendamenti c’è anche la richiesta della Lega di “un aumento del contributo delle banche” attraverso un innalzamento dell’Ires. I leghisti vogliono portare a quota 1,2 miliardi il fondo da 850 milioni destinato ad anticipare le pensioni. Obiettivo: utilizzare il fondo per Quota 64 già dal 2027.