Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera, la bozza della COP31 rilancia l’uscita dai combustibili fossili, mentre il ministro Pichetto Fratin punta su finanza climatica e partnership. Con Pd e Avs avete presentato una mozione unitaria: che cosa chiedete al Governo?

“Bene parlare di finanza climatica, ma la domanda è: per finanziare quale modello di sviluppo? Quello che ci tiene ancora legati a gas e petrolio? Dopo quasi quattro anni, questo Governo non ha costruito una strategia credibile su ambiente ed energia. E non bastano le foto di rito ai vertici sul clima. La dipendenza dai combustibili fossili espone famiglie e imprese alla volatilità dei prezzi e a ogni crisi geopolitica. Nella nostra mozione chiediamo investimenti in rinnovabili, accumuli, reti elettriche, efficienza ed elettrificazione dei consumi. Soprattutto, vogliamo una transizione giusta: non devono pagarla i più deboli, è la politica che deve governarla distribuendone equamente i benefici”.

Secondo ReCommon, alla COP31 sono presenti 50 rappresentanti italiani legati all’industria fossile, oltre il triplo rispetto alla precedente edizione. Le lobby energetiche stanno condizionando la politica climatica del Governo?

“È un segnale estremamente preoccupante. Dialogare con le imprese è legittimo, lasciare che gli interessi industriali condizionino le scelte pubbliche e frenino la transizione è tutt’altra cosa. La parola chiave è trasparenza. Le risorse pubbliche e le garanzie dello Stato devono essere progressivamente riallineate agli obiettivi climatici e rispondere all’interesse generale, non diventare ostaggio degli interessi consolidati”.

La COP31 punta ad aumentare al 35% entro il 2035 la quota dell’elettricità nei consumi energetici globali. Perché l’Italia fatica ad accelerare sulle rinnovabili: burocrazia, infrastrutture o mancanza di volontà politica?

“La burocrazia pesa e le infrastrutture vanno potenziate, ma il problema principale è politico. Manca una strategia chiara, stabile e coraggiosa. Non possiamo cambiare continuamente le regole, scoraggiare gli investitori, rallentare le autorizzazioni e poi lamentarci che le rinnovabili non crescono. Da sempre chiediamo di raggiungere quell’obiettivo, ma servono impianti, procedure semplificate e tempi certi, senza rinunciare alle tutele ambientali. Mentre altri Paesi investono nelle filiere del futuro, l’Italia rischia di perdere produzione e posti di lavoro”.

Siccità, alluvioni ed eventi estremi sono ormai emergenze ricorrenti. La COP31 vuole triplicare i finanziamenti per l’adattamento climatico: quanto è impreparata l’Italia e che cosa bisogna fare subito?

“Siamo in ritardo e a pagare sono sempre i cittadini. Continuiamo a spendere enormi risorse per riparare i danni delle catastrofi anziché prevenirle. È una scelta sbagliata sotto ogni profilo. Serve attuare il Pnacc e investire nella manutenzione del territorio, nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella riduzione delle perdite idriche e nel riuso delle acque depurate. Dobbiamo ripensare anche le città, con meno cemento, più alberi, superfici permeabili e infrastrutture verdi. Il Governo parla spesso di sicurezza nazionale, ma dimentica che la sicurezza è anche climatica, idrica e territoriale. Ignorarlo significa mettere a rischio vite umane e territori, oltre a sprecare risorse”.

Il Governo rivendica sicurezza energetica e decarbonizzazione, ma continua a puntare sul gas. Dov’è la contraddizione più evidente?

“Il Governo Meloni parla di indipendenza energetica, ma considera ancora il gas una risposta strategica di lungo periodo. Parla di decarbonizzazione, ma tratta gli obiettivi europei come ostacoli da ridimensionare. E invoca competitività senza investire con sufficiente determinazione nelle tecnologie e nelle filiere della transizione. Governare significa programmare e prevenire, non rincorrere le emergenze. Dopo quasi quattro anni non è più accettabile scaricare ogni responsabilità sui Governi precedenti o sull’Europa”.

Come si può rendere la transizione ecologica sostenibile per famiglie, lavoratori e imprese, senza sacrificare occupazione e competitività?

“Bisogna smontare una narrazione profondamente sbagliata, ovvero quella che ci costringe a scegliere tra ambiente e lavoro. Non c’è transizione ecologica senza giustizia sociale, ma neppure futuro industriale senza innovazione e sostenibilità. Questa è una battaglia per l’indipendenza energetica, il lavoro, la salute, la pace e il futuro delle nuove generazioni. La vera ideologia, oggi, è pensare di poter governare il Paese continuando a guardare al passato”.