Roma, 18 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede di Cassa depositi e prestiti a Roma. Erano presenti il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.La nuova sede è nell’ex edificio del Poligrafico e Zecca dello Stato a Piazza Verdi, completamente riqualificato e che oggi ospita in un unico spazio tutte le Società del Gruppo CDP; Mattarella ha incontrato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, l’amministratore delegato Dario Scannapieco, il vice direttore generale Fabio Barchiesi e il vice direttore generale Alessandro Tonetti.Il Capo dello Stato è stato accolto nell’Auditorium dall’inno di Mameli eseguito dalle ragazze e dai ragazzi della Cantorìa dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.