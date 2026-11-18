Il tema delle elezioni anticipate viene sdoganato anche dal governo: perché Meloni spinge in questa direzione e Ciriani apre all'ipotesi.

Il voto anticipato non è più un tabù. Se prima se ne parlava solo fuori dai microfoni, ora la maggioranza e il governo aprono anche pubblicamente alle elezioni in primavera. È il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a dire chiaramente che l’ipotesi di un voto anticipato, a maggio o giugno, va considerata e sarebbe forse la strada migliore.

D’altronde l’apertura di questo fronte sembra arrivare direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il suo ragionamento segue l’ipotesi che l’Ue chiuda la procedura d’infrazione per deficit nei confronti dell’Italia in primavera: a quel punto il centrodestra potrebbe presentarsi al voto dicendo che ha permesso a Roma di uscire dall’infrazione Ue e promettendo fuoco e fiamme per un’eventuale Manovra 2027.

Elezioni anticipate, tutto gira intorno alla Manovra: perché Ciriani si schiera per il voto in primavera

Proprio la Manovra è il tema principale di cui si parla quando si fa riferimento al voto anticipato. Il tema viene richiamato da Ciriani, spiegando che in caso di voto anticipato il prossimo governo avrebbe tutto il tempo di preparare una legge di Bilancio efficace e ben ragionata. Con voto a settembre, invece, torneremmo nella situazione del 2022, quando l’appena insediato governo Meloni ha messo insieme una Manovra in tutta fretta.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento parla del voto anticipato a Rainews24, ricordando che la legislatura dovrebbe chiudersi a settembre, “quindi un nuovo governo di destra o di sinistra si insedierebbe a fine ottobre con tempi molto risicati per fare la finanziaria. Siccome io ci sono passato nel 2022, so quanto è complicato per un nuovo governo mettere insieme gli strumenti della legge di Bilancio in tempi molto ridotti”.

Per Ciriani anticipare il voto “ha un senso tecnico e anche politico”, ma di certo, a suo giudizio, “votare a maggio o giugno per questa motivazione non sarebbe uno scandalo”. Inoltre, aggiunge il ministro, “c’è la possibilità di un Election day con le amministrative” che porteranno al voto anche diverse grandi città come Roma e Milano, ma bisogna comunque ricordare che la scelta non spetta esclusivamente al governo e che è necessario “concordare questi passaggi con il presidente della Repubblica”.