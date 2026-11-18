Dal caso Almasri, con la Corte penale internazionale che non dovrebbe chiedere altro e la Consulta che, a suo dire, gli ha “dato ragione”, all’inchiesta su Gianni De Gennaro, che gli provoca “grande disagio”, fino all’eventuale bis in via Arenula. E ancora, di reati tecnologici da prevedere in anticipo, partendo dal caso Revolut; di carceri sovraffollate e di nuovi posti detentivi in arrivo entro poche settimane. Per finire col suo futuro: un secondo mandato da Guardasigilli gli pare poco opportuno, anche per ragioni anagrafiche, ma deciderà Giorgia Meloni. Insomma ieri il guardasigilli Carlo Nordio, intervistato da Roberto Vicaretti a Inside24 su Rainews24, è stato un fiume in piena.

Nordio e La Consulta su Bartolozzi: la stampa ha travisato

Il passaggio più delicato e controverso dell’intervista ha riguardato Giusi Bartolozzi, la sua ex capo di gabinetto indagata per false informazioni ai pm nell’inchiesta Almasri. Nordio ha lamentato che la sentenza della Corte costituzionale sia stata “riportata in modo molto parziale da una parte della stampa”.

La Consulta, ha sostenuto l’ex pm prestato alla politica, “ha riconosciuto il gravissimo errore” del tribunale dei ministri, “non motivando le ragioni del concorso piuttosto che del non concorso”. E chiude: “Praticamente ci ha dato ragione”.

Ecco cosa dice la sentenza

Con la sentenza 190, depositata il 6 novembre, la Corte ha accolto solo in parte il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera contro il Tribunale dei ministri e la procura di Roma. È vero: i giudici hanno scritto che il Tribunale “avrebbe dovuto esplicitare le ragioni” per le quali non aveva ritenuto Bartolozzi concorrente nei reati contestati al ministro.

E che la procura avrebbe dovuto trasmettere quelle valutazioni a Montecitorio, in nome della “leale collaborazione” tra poteri. Ma si trattava di una tirata d’orecchie, procedurale.

Sul punto che contava, la Consulta ha dato torto alla Camera. Montecitorio sosteneva che lo scudo dell’autorizzazione a procedere, previsto dall’articolo 96 della Costituzione per i ministri, coprisse anche Bartolozzi, che ministro non è. La Corte invece ha escluso “un’interpretazione estensiva” di quella disciplina: per processarla per le false dichiarazioni non serviva alcun via libera parlamentare. Risultato: la procura di Roma, che il 2 aprile aveva chiesto il rinvio a giudizio, può andare avanti. Bartolozzi resta senza scudo.

Il “disagio” per via D’Amelio

Poi c’è via D’Amelio. Nordio premette di dover essere “particolarmente cauto”, poi esprime “il grande disagio che si prova di fronte a queste rinnovazioni di inchieste che, come abbiamo visto anche con Garlasco, a distanza di parecchi anni ripropongono altre verità”.

Il riferimento è a De Gennaro, indagato per depistaggio. Per lui la procura di Caltanissetta aveva chiesto i domiciliari, il gip ha detto no, perché per il giudice mancano “gravi indizi” che il presunto depistaggio mirasse a inquinare le indagini sulle stragi. Ma l’ex capo della Polizia avrebbe voluto celare “qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino”, e gli elementi raccolti aprono “nuove prospettive” sulla “possibile cabina di regia” del 1992. La procura ha fatto appello al Riesame.

Ma arriva anche l’elogio

Eppure, subito dopo il disagio, arriva l’elogio: la magistratura di Caltanissetta “sta operando in modo molto rigoroso e molto serio”. È la procura guidata da Salvatore De Luca che nel dicembre 2025, in commissione Antimafia, aveva detto che la pista nera “giudiziariamente vale zero”.

E che la pista su cui aveva trovato “maggiori elementi e maggiori riscontri è mafia e appalti”. Il centrodestra aveva accolto immediatamente quella lettura, con Maurizio Gasparri che parlò di “scrigno di verità”. E il ministro, che fa parte della stessa maggioranza, conferma il giudizio di rigore e serietà sulla stessa procura che ha bussato alla porta di un ex capo della Polizia.

E sul futuro deciderà Meloni

Infine la previsione per il futuro: “Dopo aver battuto tutti i record di longevità come ministro della Giustizia dall’avvento dell’unità dello Stato italiano, e anche vista la mia età, direi che sarebbe estremamente stucchevole voler ripetere la mia esperienza. Poi per il resto deciderà la mia presidente Giorgia Meloni, ma ripeto senza insistenza e da parte mia”.