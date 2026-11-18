“Prendere sul serio” le minacce contro Danilo Della Valle e “attivarsi per far chiudere un sito che diffonde solo odio e disinformazione”. Sono le richieste rivolte mercoledì notte dalla delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo alla presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola. “Non è accettabile che un rappresentante dei cittadini venga perseguito per le sue idee e le sue opinioni”, sottolineano i pentastellati, che aggiungono: “Le minacce, da qualunque parte provengano, non ci fermeranno”.

Sette eurodeputati alla gogna: la lista nera del sito “pacificatore”

Il sito sotto accusa è l’ucraino Myrotvorets, ovvero “pacificatore”. Secondo fonti parlamentari da lunedì nel suo database, con foto e dati personali, compaiono sette eurodeputati, additati come nemici di Kiev, appartenenti a sei gruppi politici diversi, dai socialisti ai sovranisti.

Insieme a Della Valle ci sono il francese Christophe Gomart (Ppe), il cipriota Fidias Panayiotou (non iscritti), il finlandese Eero Heinäluoma (S&D), il bulgaro Petar Volgin (Esn), la greca Elena Kountoura (The Left) e la polacca Ewa Zajączkowska-Hernik (Patrioti).

Per ognuno sono riportati dati, fotografie e documenti che per il sito ucraino sarebbero le prove schiaccianti di un’attività filorussa.

Il portale attribuisce a Della Valle “partecipazione ad atti di aggressione umanitaria”, “manipolazione delle informazioni” e “diffusione di propaganda”. Accuse costruite, protesta il diretto interessato, “esclusivamente sulla base della mia attività istituzionale, delle mie dichiarazioni pubbliche e dei miei voti”.

Le “prove” contro l’eurodeputato 5S

Nella scheda compaiono il voto contro la risoluzione che non riconosceva come libere le elezioni russe, la difesa del direttore d’orchestra Valery Gergiev, i viaggi in Russia tra il 2015 e il 2019, le critiche al prestito europeo da 90 miliardi a Kiev e alle sanzioni. E il testo, scrive l’eurodeputato, “culmina in un appello esplicito alle forze dell’ordine ucraine” perché sia perseguito per “crimini contro la sicurezza nazionale e l’umanità”.

Nella lettera a Metsola, si chiede di avviare la procedura di difesa dell’immunità parlamentare di Della Valle, di “coinvolgere con urgenza la Direzione generale Sicurezza” per valutare le minacce e di aprire i “canali diplomatici” con Kiev per far rimuovere il suo nome dalsito. Dalla presidenza dell’Eurocamera, nelle agenzie, non risultano finora risposte pubbliche.

Myrotvorets non è un blog qualunque. Nasce nel dicembre 2014, dopo lo scoppio della guerra nel Donbass, per iniziativa dell’attivista Georgy Tuka, poi viceministro sotto Poroshenko. Tra i fondatori c’è Anton Gerashchenko, in seguito consigliere del ministero dell’Interno.

Nel 2015 rivelò gli indirizzi di casa dello scrittore ucraino Ples Buzyna e dell’ex deputato Oleh Kalasnikov, entrambi assassinati pochi giorni dopo la pubblicazione.

Nel 2016 il sito svelò i dati di oltre 4.500 giornalisti accreditati presso i separatisti di Donetsk. Gli ambasciatori del G7 chiesero di ritirarli, l’Alto commissariato Onu per i diritti umani sollecitò un’indagine.

Intanto salta il Festival del cinema Russo

Mentre a Bruxelles Della Valle aspetta una risposta da Metsola, a Roma una delle sue vice, Pina Picierno, festeggia. Ieri infatti il Cinema Barberini ha ritirato la disponibilità delle sue sale per il Festival del Cinema russo, in programma dal 19 al 23 novembre.

La rassegna aveva il sostegno del ministero della Cultura russo, dell’ambasciata e della Casa Russa, che secondo Picierno, farebbe capo a Rossotrudnichestvo, agenzia federale sanzionata dall’Ue dal 2022.

La società che gestisce la sala ha fatto sapere di aver scoperto solo negli ultimi giorni “il coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa”. Parla anche di un “rischio” di proteste che non intende assumersi. Precisa però che la scelta “non costituisce in alcun modo una presa di posizione nei confronti della cultura o della cinematografia russa”.

Nei giorni scorsi il ministro della Cultura Alessandro Giuli, interrogato sulla possibilità di far saltare il Festival, aveva allargato le braccia: “Avverso la propaganda putiniana tanto quanto amo la cultura russa, ma non possiamo bloccarlo”.

E Picierno ringrazia

Ieri invece Picierno festeggiava con un post su X: “Lieta di confermare che le rassegne di propaganda putiniana previste al cinema Barberini nei prossimi giorni sono state annullate. Nel nome di un popolo aggredito ogni giorno da un imperialista criminale”. E poi: “Grazie a tutte e tutti per la mobilitazione”.