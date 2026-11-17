La Camera ha dato il via libera definitivo al ddl Antisemitismo. A favore hanno votato 147 deputati, 93 i contrari e cinque gli astenuti. Tra questi ultimi anche i riformisti del Pd, che contrariamente al loro partito non si sono opposti all’approvazione del testo. A favore ha votato la maggioranza di centrodestra, ma anche Azione e Italia Viva, oltre che alcuni esponenti del Misto. Contrari, invece, Pd, M5s e Avs.

Il provvedimento non ha subito modifiche rispetto al testo approvato al Senato e diventa quindi legge. Come a Palazzo Madama, l’opposizione si è spaccata. Non solo per il voto contrario di Italia Viva, ma anche per le decisioni interne al Pd. I dem si sono opposti al testo dopo che le destre hanno rifiutato di sostituire la definizione dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra) con la dichiarazione di Gerusalemme.

Ddl Antisemitismo, il Pd si divide: i riformisti si astengono

Per i riformisti del Pd è stato Piero Fassino ad annunciare l’astensione, criticando comunque l’operazione della maggioranza, ritenuta “strumentale”. Fassino ha criticato le affermazioni delle destre sui partigiani ma ha anche sottolineato il voto diverso da quello del suo gruppo. Lo ha fatto ricevendo gli applausi dei deputati di maggioranza a cui ha replicato dicendo: “Inutile che applaudite, c’è una distanza abissale tra quello che pensate voi e quello che penso io”.

L’ex ministro dem ha definito “strumentale” anche “evocare Gaza per giustificare il no al provvedimento”. E ha così annunciato che, “insieme ad altri colleghi”, non avrebbero votato contro il disegno di legge ma si sarebbero astenuti.

La critica di Amnesty International: si crea clima di intimidazione e si riduce libertà d’espressione

Secondo Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche di Amnesty International, il Parlamento italiano ha approvato una legge repressiva e per questo parla di “giornata buia per la libertà di espressione”. “La nuova legge – sottolinea – si basa su una definizione che da tempo suscita serie preoccupazioni perché confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura. La sua applicazione nelle scuole, nelle università, sulle piattaforme dei social media e in altri ambiti rischia di creare un clima di intimidazione che scoraggia le persone dall’esercitare i propri diritti alla libertà d’espressione e di riunione pacifica”.