La scienza si ribella alle forzature, tutte politiche, della maggioranza di centrodestra. Lo fa con una lettera inviata da oltre 250 tra medici, premi Nobel ed esperti in materia di salute che condannano l’utilizzo delle destre della commissione Covid, una vera e propria clava contro gli avversari politici che hanno governato l’Italia durante il periodo della pandemia e contro, soprattutto, la scienza.

Tra le firme ci sono quelle del Nobel Giorgio Parisi, di Silvio Garattini, di Roberto Burioni, ma anche dei presidenti di Siaarti, Simeu e Simi, oltre che dei primari che sono stati in prima linea nella lotta contro il Covid. La lettera, pubblicata dal Foglio, è stata inviata ai presidente delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana: l’accusa è di aver utilizzato la commissione per processi sommari agli esperti, di aver diffuso tesi anti-scientifiche e di trattare con più riguardo i no vax rispetto agli scienziati.

La lettera di scienziati e medici contro la commissione d’inchiesta sul Covid

I firmatari chiedono ai presidenti di due rami del Parlamento di intervenire per far ascoltare la voce anche di medici e ricercatori. Chiedendo un intervento “affinché sia verificato il corretto esercizio delle prerogative della Commissione parlamentare di inchiesta”. Si chiede, soprattutto, “di verificare il rispetto dovuto alle persone audite e alle procedure collegiali, la distinzione tra le dichiarazioni dei singoli commissari e le conclusioni ufficiali, e la trasparenza dei criteri con cui vengono valutate le prove scientifiche”.

Per i firmatari della lettera è “un dovere etico e civile intervenire sulle modalità delle audizioni”, perché “sollevano gravi questioni relative all’uso delle prove scientifiche, al rispetto delle prerogative parlamentari e alla correttezza istituzionale delle procedure adottate”. Nella lettera si sottolinea ancora che il comportamento dei commissari “deve essere privo di qualunque elemento di faziosità e pregiudizio”. Cosa che, evidentemente, la maggioranza non ha fatto, secondo i firmatari dell’appello.